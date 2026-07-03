¿Tropezarán dos veces con las mismas piedras?

¿Recuerdan ustedes que con la construcción de Son Espases se localizaron restos de construcciones romanas frente a lo que hoy son las urgencias del hospital de referencia y cuyos restos fueron trasladados junto a la antigua posesión de Son Espases? ¿Recuerdan también que prometieron convertir la casa de Son Espases en un centro de interpretación de lo que parece fue la fundación inicial de la Palma romana? A nuestras mentes seguro que volverán los problemas que hubo con el tratamiento de los restos arqueológicos y el malestar que despertó en gran parte de la población palmesana. Pues posiblemente volverán a tropezar casi con las mismas piedras que entonces salvo que obre algún milagro divino, todo parece indicar que de llevarse a cabo el proyecto tan aireado por este nuestro Gobierno balear de llevar el metro al Hospital de Son Espases y Son Serra Perera volverán a encontrarse con las mismas piedras que se encontraron cuando removieron la tierra al construir nuestro hospital de referencia (parece que no aprendemos de los errores y olvidamos pronto).

Esta vez no será igual que hace años, los arqueólogos lo saben, lo vieron, encontraron el santuario talayótico justo al borde del Camí dels Reis, restos de la cultura ciclópea de nuestra prehistoria mallorquina que en cualquier lado le darían la gran importancia que tiene menos aquí, que desde las obras del hospital sigue esperando que realicen la excavación del santuario y de las posibles edificaciones adyacentes a él y dar el uso prometido a la casa payesa de Son Espases. ¿No sería importante que protegieran como mínimo esas construcciones megalíticas?, o ¿volverán a hacer como antes, arrasarán lo que puedan y después de urgencia si cabe los pocos restos supervivientes se trasladarán a otro lado? Esperemos que no, que esta vez obre la cordura y si bien las obras deberían contar desde el minuto uno con varios arqueólogos velando por nuestro patrimonio junto al Consell de Mallorca que debería ser el garante de todo ello. Son Cabrer justo al otro lado del camino también tiene su historia, allí se sospecha que podría estar el poblado talayótico, junto a restos medievales árabes y cristianos de los baños de los moros, la Real Vella también estuvo en Son Cabrer. S.O.S. patrimonio, por favor señores gobernantes, cuidémoslo.