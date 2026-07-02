Opinión | Tribuna
Quinze anys de patrimoni mundialde la Serra: orgull, compromís i futur
La serra de Tramuntana existeix des de fa milions d’anys, molt abans que tots nosaltres. Primer va ser el paisatge natural, però després, durant mil·lennis, generacions de mallorquins l’han modelada amb esforç, coneixement i respecte pel territori, i s’ha convertit en un paisatge cultural únic a tot el món.
Aquesta simbiosi quasi perfecta entre l’acció de l’ésser humà i la naturalesa és el que va motivar la declaració de la serra de Tramuntana com a patrimoni mundial de la humanitat per la UNESCO, ara fa quinze anys. Va ser el 29 de juny de l’any 2011, a París. La Serra era l’única candidatura espanyola i comptava amb un gran suport ciutadà, que va unir tot Mallorca amb un objectiu comú.
Aquesta gran fita aconseguida entre tots va suposar que la serra de Tramuntana formi part de l’Olimp dels grans monuments mundials, com la Gran Muralla de la Xina, les piràmides d’Egipte o el Parc Nacional Rapa Nui, a Xile. Però, sobretot, és un èxit col·lectiu i un reconeixement a aquelles persones, com ara margers, pagesos, ramaders, pescadors i tants altres, que pinzellada a pinzellada, any rere any, han pintat la Serra ben igual, com si fos una obra d’art que el món avui admira.
Ara ens correspon a nosaltres continuar amb aquesta obra. Si miram enrere, en aquests quinze anys la declaració com a patrimoni mundial per la UNESCO ha prestigiat la Serra en l’àmbit nacional i internacional, però sobretot, ha reafirmat el compromís del poble de Mallorca amb la seva conservació i difusió. Quinze anys després els mallorquins i les mallorquines som més conscients que la serra de Tramuntana és una joia ambiental i patrimonial que tenim el deure i la responsabilitat de cuidar entre tots i totes.
Aquest Consell de Mallorca té el rumb molt clar: mantenir viu un paisatge cultural en evolució constant, sense renunciar als valors que varen motivar-ne la declaració com a patrimoni mundial per la UNESCO ara fa quinze anys. Per aconseguir-ho, en aquesta legislatura estam destinant més recursos que mai a la Serra. De fet, hem doblat el pressupost del Consorci de la Serra respecte a l’any 2023, fins a la xifra històrica de 5,4 milions d’euros per a enguany. També hem augmentat en un 84% les subvencions, tant a propietaris com a ajuntaments, i a les cooperatives i a les explotacions agràries, perquè amb el seu esforç puguin continuar mantenint el paisatge de la Serra, perquè tots el puguem gaudir. Sense oblidar que hem revalidat la presidència de l’Aliança de Paisatges Culturals i Llocs Afins, demostrant el nostre compromís amb la Serra.
No obstant això, no hi ha millor manera de celebrar el quinzè aniversari de la declaració de patrimoni mundial per la UNESCO que amb la futura Llei Serra. Una norma participada que neix del diàleg i del consens i que serà una eina fonamental per protegir el paisatge cultural emparat per la declaració de la UNESCO i, alhora, garantir-ne la viabilitat econòmica.
En definitiva, una passa decisiva perquè la serra de Tramuntana continuï viva. Perquè el pitjor que es pot fer és condemnar-la a què s’apagui per la manca d’oportunitats, de relleu generacional i sense futur per a la gent que hi viu. Sempre des de l’equilibri i la sostenibilitat. Amb mesures valentes que aborden els reptes de present i de futur, com el de la saturació en determinats llocs i moments de l’any, per preservar el llegat de la Serra a les generacions futures.
En el Consell de Mallorca volem que la celebració dels quinze anys de la declaració de patrimoni mundial sigui un tribut als autèntics protagonistes, a les persones que han dedicat la seva vida a modelar el paisatge excepcional de la serra de Tramuntana. Un paisatge que els mallorquins duim tan endins, que si tancam els ulls, tots som capaços d’evocar les valls, els pins, els penya-segats abruptes i la mar, sempre la mar a l’horitzó. Avui més que mai ressonen els versos de Joan Alcover que diuen «i l’ànima mia s’enfonsa, llunyana, dins la serra immensa que l’illa travessa, que l’illa defensa, de la tramuntana». La serra de Tramuntana és un dels grans símbols d’identitat de Mallorca, i mantenir-la viva és a les nostres mans.
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