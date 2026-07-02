Lo que negocia Trump

Se cumplen cuatro meses del ataque unilateral de Israel y Estados Unidos a Irán. La guerra que lo siguió es difusa, de intensidad variable y con implicaciones internacionales. De la misma forma que el acuerdo para Gaza no podía considerarse un tratado de paz, las negociaciones actuales tampoco entran dentro de lo que llamamos paz real y amplia, sino que se quedan en meros acuerdos de cese de hostilidades. Los intentos de Trump por proclamarlo como logro diplomático e internacional no hacen más que ridiculizar su proceder en este ámbito.

Vivimos en un mundo en constante tensión, relajación y creación de alianzas inestables y cambiantes, todo ello a la vez y de forma cruzada. Esta multiplicidad de relaciones y de fuerzas que tensionan y equilibran hace que los países se relacionen, principalmente, de forma pacífica (sin violencia física) pero no necesariamente positiva. Son pocos los ejemplos de alianzas, cooperación o colaboración en los que dos o más países realmente coincidan en valores, estrategia e implementación. El mundo convive, sobrevive, en la llamada paz negativa: la mayoría escogen la cooperación solo como versión menos mala que el conflicto, logrando así la ausencia de guerra, pero también de confianza.

En algunos casos, se llega a la guerra o al enfrentamiento y para lograr el cese de hostilidades y volver a la situación previa de paz (aunque sea negativa), es preciso trabajar por recuperar la confianza mutua. Décadas (siglos) de historia han demostrado que los procesos entre naciones requieren de unas mínimas condiciones comunes para lograr una paz que dure.

Lo que se está negociando entre Trump y el régimen de los ayatolás no cumple, de entrada, ni los mínimos requisitos para el éxito. No se ha generado confianza y las partes ni siquiera pueden garantizar que se vaya a cumplir lo acordado. Israel sigue bombardeando y arrasando el Líbano y ocupando y abusando de su poder en Cisjordania y Gaza, así que cualquier intento de acuerdo se verá torpedeado por Netanyahu.