El proyecto que empequeñece el edificio de Gesa

La buena noticia es que, después de quince años de abandono, el edificio de Gesa tiene un proyecto para recuperar el inmueble y darle nuevos usos, gracias al Ayuntamiento del PP, partido que hasta esta legislatura se opuso frontalmente a su conservación. La mala es que no se limita a recuperar la obra del arquitecto Josep Ferragut, como si esa fuera una empresa demasiado pequeña, sino que la prolonga y reinterpreta sobre la zona verde de la fachada marítima con una gran pérgola. Y después remata el conjunto con un segundo edificio de tres plantas sobre rasante, lo que resulta totalmente ajeno al proyecto original del arquitecto mallorquín, un añadido que, además, rompe su carácter voluntariamente aislado e influye en su contemplación.

Ese plano de superioridad que adopta el proyecto del despacho de arquitectura Cruz y Ortiz sobre el bien catalogado me parece discutible, su mayor atrevimiento. Y se aprecia también en otros detalles del mismo edificio, según la recreación que Cort exhibió el día de la presentación. En primer lugar, porque añade al edificio acristalado de Ferragut unas aristas blanquísimas que no existen, precisamente sobre uno de sus elementos definitorios, el muro cortina. Y también le añade una nueva estructura transparente en la azotea, allí donde se situaba el luminoso de la compañía eléctrica, que, según el programa de usos, se transformará en el futuro en un espacio panorámico para eventos y actividades complementarias; es decir, en un ya veremos lo que hacemos ahí.

Recreación de la propuesta ganadora de Cruz y Ortiz para transformar GESA y su entorno. / Cort

Otra debilidad de la intervención es el desprecio que demuestra por los usos ya establecidos por los vecinos en la zona libre pública de la fachada marítima, así como por su histórica reivindicación de que no se toque lo que llaman el parque de Gesa. Pues el Ayuntamiento de Palma ha decidido que no solo se va a tocar, sino también a empequeñecer, con una pérgola más alta que el auditorio de Gesa y un nuevo edificio de tres plantas, que dará cabida al Centro de Interpretación de la Energía, sea lo que sea esa propuesta no explicada. Y también al Centro Cultural de Arte y Creación, que ya ha cambiado un par de veces de ubicación. Todo el conjunto se complementará con un aparcamiento subterráneo de 961 plazas, el mayor de Palma, que antes de beneficiar a los residentes del barrio de ses Veles les proporcionará una buena temporada de ruido, polvo y molestias circulatorias.