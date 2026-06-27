La unidad en la diversidad: una lección de Harvard

En un mundo donde las fronteras ideológicas y religiosas parecen separarnos cada vez más, he reflexionado sobre un discurso que escuché de un joven graduado de Harvard. Su nombre es Noah Eckstein, y aunque solo tiene 22 años, su historia personal es un faro en medio de la confusión. Noah creció en una familia donde la diversidad no era solo un concepto abstracto, sino la vida misma: su abuela era cristiana, su abuelo materno era musulmán, y él mismo se identifica como judío. A través de ellos, comprendí que las diferencias no tienen por qué separarnos. Al contrario, pueden ser la base de una escucha más profunda. Cuando Noah contaba cómo sus abuelos, pese a las heridas de la historia, siguieron siendo amigos, me di cuenta de que la clave no era eliminar las diferencias, sino escucharlas. Vivimos en una época en que discutimos para ganar, no para comprender. Las etiquetas binarias, las ideologías cerradas, empobrecen la conversación. Y sin embargo, fue la reflexión de Noah la que me recordó que, cuando dejamos de ver al otro como un enemigo, cuando reconocemos su humanidad, es cuando abrimos la puerta a un futuro más unido. Así que, hoy, mi compromiso es mirar más allá de las etiquetas, recordar que no hay humanidad sin diversidad, y que, como decía Noah, lo opuesto a la división no es el acuerdo, es la comprensión.