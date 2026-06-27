Opinión | Lletra menuda
Insuficiente inversión de futuro
Mejorando, pero todavía en posición de cola y despegados del pelotón. El adelgazamiento que va experimentando el abandono escolar en Balears no permite hacer una valoración satisfactoria. A lo sumo, porque siempre hay que agarrarse a algo positivo, mantener que no va a peor. En este archipiélago de apariencia alegre y grandes males tolerados, la pobre inversión de futuro no puede medirse solo en la pérdida de identidad, escasez de recursos, vivienda sin techo y sobreexplotación. Hay que hacerlo sobre todo a partir de la formación básica insuficiente porque sin ella no hay mañana por afrontar con instrumental útil. Un abandono escolar enquistado en el 15%, con la peor tasa de toda España, sitúa la problemática mucho más allá de las aulas para hacerla preocupación y deuda de toda la sociedad.
Mientras haya empleo fácil sin titulación elemental y no se procure nada más que el pan para hoy, el panorama seguirá topando con serias dificultades para despejar su horizonte. En este sentido, el turismo, los negocios del ocio, actúan de factor alucinógeno. Deforma la realidad objetiva. No bastará con bajar ratios, incentivar a los profesores o amplificar la acogida. Poco se avanzará sin la imprescindible convicción social de la necesaria obligación de acudir a la escuela. Antes que el sueldo inmediato asequible, importa la formación integral, la solidez humanística y en eso, familias y profesores deben ir cogidos de la mano.
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