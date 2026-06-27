Correr hacia el acantilado

En la increíble escala del odio enumeraba y hacía un repaso el autor de El quadern gris, en la copa de ese mundial que la ganaban los eruditos de cualquier rama del conocimiento humano. Recopilado en su Caps-i-puntes, pero escrito en 1928, analizaba esta creciente afición al odio en tan diferentes sectores y de forma transversal. Se le ha tildado de mil cosas a este inmanejable autor, pero en sus más de 30.000 páginas se pueden encontrar ironía, sarcasmo, escepticismo…pero no recuerdo una sola página donde planee la sombra del odio sobre la cabeza del lector.

Se atrevió a enumerarlo por niveles. No lo practicaba y sí lo padeció, hoy sigue siendo una diana fácil en el intento de la manipulación. A los eruditos, en el podio, les atribuye el primer y segundo lugar. Lo que más atrae es el análisis de la tercera posición que es obviamente para el artista. Pla tiene muy claro que un artista dotado de vitalidad es un verdadero «enemic de la humanitat». Es el punto donde los artistas empezaron a considerarse del todo nocivos. El pintor neoclásico francés Jacques- Louis David desde la cúpula revolucionaria llegó a afirmar que «Francia tiene actualmente un régimen tan bueno que las mujeres paren sin apenas dolor», lo que suele pasar con el subidón de combinar la política con el arte y viceversa. Íntimo amigo de Robespierre y pionero en el arte de la repugnancia demagógica.

En el cuarto lugar del campeonato suben los literatos y filósofos. El hombre de letras soberbio que ilumina el idealismo alemán, según nuestro autor ampurdanés, movido siempre por un sentido subjetivo de odio llegando a desplegar toda una teoría. «Robespierre és el tipus de l’home de lletres pedant que no pot dormir fins que no ha arrodonit la frase d’un discurs i justifica, al mateix temps, la mort de cent persones amb la més gran naturalitat».

Y ahí seguimos, ofendiditos y ofendiditas, mientras las calumnias y difamaciones siguen acercando personas a las prisiones y arruinando a familias enteras. Una auténtica nutridora de votos para la derecha extrema y la extrema derecha y encima juegan a que se montan sus pelis antifascistas. El summum en la escala más cutre del reino del odio, la estupidez.

En quinto lugar, el burócrata deja caer todo por su propio peso sin mover un dedo. Pilatos es el gran modelo, el que inspira hoy a muchos políticos que en sexto lugar planiano, y en teoría, no deberían poder tener odio por motivos estrictamente profesionales, pero que en el fondo los que más lo siembran, estando en la cresta de la ola, ven compensada su cosecha con dinero público en sus sueldos de político, esa vil traición a la esencia de la misma política.

Este ranquin lo anunció como provisional y sin ganas de imponer nada, era el Pla más cosmopolita, más observador y un diamante en bruto como escritor joven en ascenso y consolidando su voz en el panorama europeo. Bebía de muchas fuentes, quizás demasiadas, y de tantos afluentes que han desembocado en la realidad aunque sea un siglo más tarde. En esta atmósfera sociopolítica, y geopolítica, de hoy se deja todo un mundo de equilibrios forzados y frágiles, pero útiles que vamos dejando atrás para avanzar sin plan alguno y corriendo de nuevo hacia el acantilado.