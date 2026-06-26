La huelga justificada de médicos

Así ha sido el segundo día de la huelga de médicos en Baleares. / Simebal

Las huelgas de médicos convocadas en toda España están basadas en el profundo descontento con las reformas del Gobierno de Pedro Sánchez por el proyecto de reforma del Estatuto Marco (ley que regula al personal sanitario).

Los profesionales médicos consideran que están siendo explotados laboralmente y que el estatuto marco, en vez de favorecer la sanidad pública que dice defender el gobierno, al contrario, expulsa a los médicos a fuera del país o a la sanidad privada.

¿Qué solicitan lo médicos de la sanidad pública?

• Un estatuto propio y un ámbito de negociación exclusivo, debido a sus altas responsabilidades profesionales.

• Disminuir la duración de las guardias de 24 a 12 horas y fijar la retribución de las mismas de acuerdo con el nivel de cualificación.

• Acabar con las consultas masificadas, especialmente en médicos de familia apoyo a los casos de salud mental.

• Solucionar la incompatibilidad público-privada: crear normas de exclusividad para jefes de servicio y cargos intermedios.

Para los observadores de la realidad y que nos sumamos en tiempo del covid a valorar su esfuerzo y el riesgo de su profesión, creemos que todas estas reivindicaciones son justas, y no es comprensible un gobierno que dice de boquilla defender la sanidad pública, y en la realidad hace lo contrario, como se comprueba tras un año de huelgas intermitentes y que anuncian un paro indefinido a partir de septiembre.

El problema grave es el colapso de la sanidad pública que producen estas huelgas y especialmente si se lleva a cabo un paro indefinido, algo que sufriremos todos los ciudadanos sin excepción. La sola explicación de que este riesgo pueda costar vidas humanas, debería ser suficiente para negociar hasta alcanzar un acuerdo.

¿Qué pretenden el presidente y la ministra de Sanidad al no llegar a acuerdos con los sindicatos y representantes del sector?

Es cierto que las responsables finales del funcionamiento de la sanidad pública son las comunidades autónomas, por lo tanto, estas tienen ya un problema de gestión provocado por el Gobierno de PSOE-Sumar, y que ellas no tienen capacidad de resolver, y todos los ciudadanos pagamos las consecuencias.

Estamos ante un cóctel explosivo con graves repercusiones.

En primer lugar, la ampliación de las listas de espera para visitas a especialistas, ya que las previstas en los días de huelga se reprograman en fechas muy posteriores.

Por otra parte, el incremento del tiempo de espera en operaciones, ya que también se deben reprogramar todas las suspendidas.

Y tenemos unos centros de salud colapsados para atender a los pacientes habituales, lo que además satura a los servicios de urgencia, ya que acuden pacientes que deberían ser atendidos por sus médicos de familia.

¿Quién es el responsable del aumento de estas listas de espera? El Gobierno central o los autonómicos. Y ¿qué soluciones pueden tomar los gobiernos autonómicos para paliar esta situación actual y futura si hay huelga indefinida? ¿Es una alternativa acudir a acuerdos con la sanidad privada para que no se retrasen operaciones a los pacientes?

Y finalmente, el drama mayor está en los médicos de urgencia con guardias de 24 horas que no se pueden adherir a huelgas o protestas porque siempre son servicios mínimos y, además, con un salario que no se corresponde a su responsabilidad.