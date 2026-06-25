Bolsa, IA y 'hacer mutis por el foro'

Todo inversor tiene un apuntador en su interior que le aconseja seguir o abandonar. La duda existe siempre ante cualquier decisión de compra que se evalúe y la mayoría de inversores particulares han tenido el impulso de comprar en la víspera y deshacer la orden a primera hora de la mañana. Eso es efecto del riesgo, elemento ineludible de esta economía de mercado cuyos hilos no son manejados por el minorista. El caso es que en las actuales circunstancias, los apuntadores virtuales e intransferibles de cada cual proliferan y muchos son los que barruntan que sería bueno escapar una temporada aprovechando el verano, 'hacer mutis por el foro'. Y razones no faltan.

'Mutis por el foro'

'Hacer mutis por el foro' es expresión añeja pero entendible todavía. Podría decirse simplemente que es 'callarse', pero 'hacer mutis por el foro' da la sensación de que implica un convencimiento mayor, añade desplazamiento a otro lugar y valida la decisión correcta ante un entorno que exige 'ahuecar el ala'. El término parece ser que deriva de la palabra italiana 'mutisi', que se traduce como 'muévase' o 'váyase', en referencia al vocablo utilizado por el apuntador en las obras de teatro al dirigirse a los actores en escena, con aires de orden pero en forma de susurro en plena actuación. Esa figura del apuntador, escondida a ojos del público pero atento a la escena teatral o artística más que nadie, es la encargada de avisar al histrión o al danzante cuando debe abandonar el escenario. Así, indica que 'haga el mutis', que se hace por el foro, el fondo del escenario por donde entran y salen los actores o bailarines. Por tanto, quien 'hace mutis por el foro' se va de los focos, de un contexto del que prefiere escapar, calla y se larga a cualquier otro sitio. Quizá sin prisa pero con decisión, por exigencias del guion o por orden asumida.

Bache estacional

Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group, reconoce que lo que se está presenciando en las últimas jornadas "representa un bache estacional típico de finales de junio que funciona como una necesaria purga de apalancamiento y no como el fin del ciclo alcista subyacente". El caso es que llega el verano y entre gastos y reconsideración de carteras de inversión pasadas, el dinero tiende a moverse. Recuerda Mendoza que "históricamente, desde 1928, el S&P 500 jamás ha marcado su máximo anual en el mes de junio, y los datos macroeconómicos demuestran que la primera quincena de julio registra un marcado sesgo comprador el 69% de las veces".

Metales preciosos en retroceso

Y mientras los valores tecnológicos siguen manteniendo crédito, el 'mutis por el foro' parece aconsejarse en general para los metales preciosos. Carsten Menke, director de Investigación Next Generation de Julius Baer, las afirmaciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sobre la importancia del dominio internacional del dólar están presionando a la baja los precios del oro y la plata: "Los metales preciosos se enfrentan a una Reserva Federal mucho más preocupada por la inflación de lo previsto, lo que ha revertido las expectativas sobre la política monetaria de EEUU y la narrativa de desdolarización, transformando a los inversores de compradores en vendedores". Vamos que el dólar toma fuerza y el oro y la plata abandonan los máximos.

Micron Technology

Aunque conviene recordar la tópica advertencia inversora bursátil de que 'hechos pasados no pronostican tendencias futuras', los inversores hacen lo contrario casi siempre. La búsqueda de patrones lógicos en la conducta humana colectiva plasmada en la renta variable es obsesión extendida. Y de esos análisis, Bret Kenwell, analista de inversiones de EEUU de eToro, considera que "las presiones sobre los precios siguen siendo elevadas, pero la ausencia de una sorpresa al alza permite a los inversores centrarse en los catalizadores a corto plazo, incluida la renovada fortaleza de los valores tecnológicos". Este jueves, tras titubeos anteriores, la IA volvió a tomar impulso de la mano de Micron Technology. Entre cifras presentadas y previsiones de demanda de semiconductores, las órdenes de compra se desataron en Wall Street.

IA, fondos apalancados y montaña rusa

La irrupción de la IA entre los operadores bursátiles ha hecho sospechar que los movimientos del mercado parecen ser manejados por automatismos alejados del tradicional cardumen inversor humano. Explicaba este jueves de manera diáfana Ricardo Sobrino en 'Cinco Días' que la montaña rusa bursátil se puede achacar en gran medida al auge de fondos apalancados (que compran y venden a crédito, a veces sin poseer el activo con el que comercian). La idea es que cada vez más dinero llega a la bolsa a través de fondos indexados, fondos cotizados y fondos apalancados que compran y venden acciones de forma masiva. Eso amplifica las operaciones y multiplica la velocidad con que cambian los precios. El inversor octogenario que compró acciones "para tenerlas" está literalmente vendido ante los movimientos súbitos de las cotizaciones. El inversor activo y el fondo de turno se pone las botas con microbeneficios reiterados por acelerar las tendencias. El efecto bola de nieve por el que una caída de precios se amplifica por la necesidad de los inversores apalancados de vender rápido añade riesgos a la operativa bursátil. El futuro sonriente será para los inversores que sean capaces de separar polvo y paja, expectativas de beneficios, valoraciones y precios asumibles. No hay apuntadores fiables que indiquen el momento de 'hacer mutis por el foro'. 'Cada palo aguanta su vela'.

Fuente: El Periódico