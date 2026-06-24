El PP de Prohens cumple el sueño del PP de Cañellas: urbanizar es Trenc

El desaparecido Jerónimo Albertí, de largo el mejor político que la derecha ha ofrecido a la isla adyacente, y por ello despreciado con saña por los suyos, consiguió a trancas y barrancas proteger es Trenc declarándolo en el Parlamento balear aérea protegida. Se impuso al que entonces era presidente de la Comunidad Autónoma, elegido con los forzados votos de Albertí, Gabriel Cañellas, quien, obedeciendo las órdenes del convoluto de Campos (influyente sector de la derecha mallorquina recalcitrantemente urbanizador y menos respetuoso con el entorno), promovía la construcción de una urbanización a 500 metros de la playa, en línea con las dunas de la misma. Se frustró el proyecto. Nunca se le perdonó la osadía a Albertí. Lo pagó caro. Incluso con su patrimonio. Ahora, cuatro décadas después, el PP de la presidenta Marga Prohens, afecta al convoluto, al igual que el portavoz parlamentario, Sebastián Sagreras, se dispone a dar contenido al deseo incumplido de la derecha de siempre: poner es Trenc a disposición de los especuladores. El compañero Miguel Vicens lleva varias ediciones de Diario de Mallorca informando con detalle qué es lo que pretende el PP y cómo se dispone a hacerlo. De entrada, se da vía libre a la ampliación casi sin restricciones de los chiringuitos de playa a través de la denominada Ley Ómnibus. La normativa, aprobada sin informe técnico, permite que instalaciones desmontables y fijas incrementen su superficie. Es la manera de iniciar la introducción del cemento en la playa. No importa que se hallen en zonas protegidas. Además, se abren las puertas a usos pesqueros profesionales y recreativos eliminando informes previos. Todo ello sin pasar por el debate en el Parlamento balear. Si eso no es dar el primer paso, decisivo, para después acceder a la autorización de las urbanizaciones en zonas colindantes, acogotando progresivamente al espacio protegido, pues, simplemente, que venga Dios y lo vea.

La bronca, desabrida, reacción que ha tenido Marga Prohens cuando Terraferida ha denunciando las pretensiones del Gobierno balear, es sintomática de que se les han destapado sus genuinos propósitos. Diversas organizaciones ecologistas han convocado una cadena humana en defensa de es Trenc. Es solo el principio. Saben que lo aprobado por el Ejecutivo de Prohens cambia el régimen jurídico del parque natura de es Trenc-es Salobrar de Campos. Y que se tiente la ropa el PP, porque a diez meses de las elecciones soliviantar como lo están haciendo a determinados sectores sociales tal vez haga sacudirse la modorra a los que están profundamente aletargados por la inacción de las izquierdas, insolventes hasta el paroxismo, desaparecidas del mapa, ausentes en los postreros tres años, laminadas por lo que llega desde Madrid. Cuidado, que al PP de José Ramón Bauzá se lo llevó por delante el TIL. El mallorquín emprenyat acabará por dar señales de vida.

Acotación descriptiva.- Francina Armengol se rinde a las evidencias renunciando a ser la candidata del PSOE en las elecciones autonómicas. La sustituirá la secretaria de Estado de Turismo Rosario Sánchez. Nadie sabe quién es. Con Armengol los socialistas iban directos a sufrir el mayor descalabro electoral que sean capaces de recordar. Veremos si renuncia a la secretaría general del PSIB (PSOE en elecciones) o se aferra como percebe a la roca al cargo de máximo poder en el partido. Los socialistas saben que ella y su propio, Iago Negueruela, son activos de los denominados tóxicos. No pueden figurar, salvo para descalabrarse, en ninguna candidatura. Negueruela cavila que algo tiene hacer en Palma, que es plaza asequible. Se le puede responder y dos huevos duros. Está tan abrasado como su mentora. Armengol ha esterilizado al socialismo mallorquín. Todo aquel que le ha prestado apoyo, caso de Negueruela, queda tan carbonizado como lo está la que es tercera autoridad del Estado. Cuesta creer que todavía albergue ideas de conservar cierta ascendencia sobre lo que sea.