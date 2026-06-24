Algo pasa con Mary Bennet

Llega un chute de felicidad cuando menos te lo esperas. Si se me diera la posibilidad de resucitar a un ser humano que no forme parte de mi familia o círculo de amistades no me lo pensaría: Jane Austen. Por falta de tiempo no puedo considerarme janeíta o austenita, que así se llaman los seguidores acérrimos de la escritora. Ni siquiera darcymaníaca, término acuñado por el gran Martin Amis para describir el eufórico estado de ánimo colectivo que poseyó a las espectadoras de la adaptación de la BBC de Orgullo y Prejuicio (1995) cuando vieron a Colin Firth bañarse con ropa en el lago de Pemberley, ay. Estoy esperando la jubilación para releerme entera la bibliografía de la británica y luego peregrinar hasta los escenarios de todas sus novelas, pero mientras tanto vuelvo recurrentemente a las películas y las series basadas en el particular e infinito universo de la autora de Emma o Sentido y sensibilidad, y también a todos los productos literarios que lo recrean o rinden homenaje, incluida Bridget Jones. Me he tragado y leído auténticas chorradas cursis e intrascendentes, pero por lo general constituyen un buen antídoto para la cutrez de estos tiempos de ábalos y zapateros en que las cuestiones de honor han pasado de moda. La última recreación austenita es una joya y la recomiendo, La otra hermana Bennet, ficción de época recién estrenada en Movistar Plus basada en el libro de Janice Hadlow. Más refrescante que un abanico.

Se refiere el título a Mary, la tercer hermana de la familia protagonista de Orgullo y Prejuicio, invisible como todas las medianas. Tuve que hacer un verdadero esfuerzo de memoria para situarla en el libro y sus sucesivas adaptaciones, tan insignificante resulta su retrato. Empeñada en tocar el piano y cantar (fatal) para los invitados, tímida y lloriqueante, no la caracteriza ninguna de las virtudes que adornan a sus hermanas. Jane es bella, Elisabeth lista, y las pequeñas Kitty y Lydia graciosas y alegres, aunque muy pesadas. Mary no tiene etiqueta, hasta hoy, cuando recibe la buena mirada que todas las mujeres necesitamos y se convierte en dueña de su existencia. Lo que pasa con Mary lo relata la propia protagonista de la serie de la BBC nada más comenzar el primero de sus diez capítulos de media hora: «No tener un penique y ser poco agraciada es tremendamente duro. O eso nos enseñó mi madre». Esta tóxica progenitora, tan intensa y ambiciosa como la pintó Austen, resulta todavía más egocéntrica y cruel en el trato al patito feo de la familia. «Mary tiene un cutis demasiado enrojecido, es desgarbada, torpe. Habrá que conformarse con cuatro buenos matrimonios. Espero que no eche a perder las posibilidades de sus hermanas».

A Mary le gustan los libros de temas áridos, sabe escuchar y lleva gafas. Y no se vuelve guapa y rutilante de repente como Betty la Fea, ni rompe con los corsés de la sociedad, sino que aprende a respetarse a sí misma y encuentra su sitio en el mundo sin falsearse. Mención aparte merece el catálogo de gestos que exhibe la deslumbrante actriz Ella Bruccoleri, de Mary desubicada y resignada en la vida social, a Mary aturdida por los antebrazos de un caballero, asertiva, desafiante y por fin feliz. Una reivindicación de las personas que no encajan y viven para contarlo. Con su galán, sus bailes, sus salones de té y ese humor malvado marca Jane Austen, muy necesario para sufrir a tanto idiota de salón con este calor.