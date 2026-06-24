A un año vista

Marga Prohens encara la última temporada veraniega de esta legislatura con las encuestas a favor y con la perspectiva de una sólida campaña turística. La izquierda nacional, tras la condena a Ábalos, se encuentra en proceso de descomposición y la balear sigue descabezada, sin un líder claro y fuerte. Francina Armengol –quizá la política más astuta del socialismo balear en las últimas décadas– ha desaprovechado su paso por la presidencia del Congreso atándose de pies y manos a un líder amortizado como Pedro Sánchez. Se da aquí una extraña paradoja, porque Armengol no era sanchista en sus inicios (recordemos que el PSIB apoyaba la candidatura de Patxi López) y su relación con el actual presidente del gobierno fue problemática al inicio. Las necesidades del poder crean extraños compañeros de cama. Pero la baraka –real, compleja, fascinante– de Sánchez ha ido desapareciendo en el ámbito nacional, al mismo tiempo que su perfil internacional va adquiriendo matices de contrapeso global. Dotado de una gran intuición, los historiadores del futuro estudiarán su paso por el gobierno con sumo interés; no solo por sus habilidades políticas, sino también por el periodo histórico que ha capeado con mayor o menor fortuna.

En este sentido, el paso de Marga Prohens por el Consolat de Mar –que seguramente se prolongará cuatro años más– ha sido mucho más tranquilo. Después de la etapa procelosa de José Ramón Bauzá (un ejemplo de desconocimiento de la compleja sociología isleña), después de que se impusiera a nivel nacional de una sentimentalidad más escorada a la izquierda, después de las anteriores décadas neoliberales y de la pandemia –que trajo consigo el desplome de todos los marcadores económicos–, Prohens ha podido gobernar con los vientos favorables de la expansión. El turismo sigue siendo el motor del archipiélago en una época marcada por una mayor conectividad y por la aspiración al lujo como new normal. Las Balears son más ricas que nunca, más internacionales, más competitivas, lo que –en el vocabulario específico de la geografía económica– se denomina una «región de éxito». Pero, a su vez, este éxito global supone nuevos e inquietantes problemas no específicamente locales, aunque sus consecuencias sí lo sean: la crisis de la vivienda, en primer lugar, que impedirá que varias generaciones puedan acceder a la propiedad; la pobreza salarial, incapaz de recuperar el pulso frente a la inflación; la falta de influencia del factor trabajo ante la revolución tecnológica; la progresiva concentración de la riqueza, la mutación demográfica y el cambio climático. Son problemas que escapan al ámbito regional, por más que lógicamente tengan una traducción en clave local: más libertad, más iniciativa, más protección social, más inversión de calidad. Mejor gobierno, pero no necesariamente más gobierno.

Sin grandes cambios, lo probable es que las elecciones autonómicas y municipales del año próximo consoliden el poder regional de los populares. Además, seguramente los partidos nacionalistas (Vox y Més) seguirán creciendo y se confirme el pulso vacilante de los socialistas. Hablamos de percepciones más o menos sostenidas por los datos de las encuestas. España sigue virando lentamente hacia el conservadurismo, hasta que un nuevo cambio de ciclo nos lleve de regreso a un escenario favorable a la izquierda. En realidad, ni la derecha ni la izquierda parecen capaces de responder a los desafíos de la vida contemporánea, que escapan con mucho al ámbito de la política. El mejor remedio sigue siendo el buen gobierno que, como sabemos, constituye un bien escaso. Como ha sucedido siempre, el hombre –la sociedad– es una víctima de la historia, tanto como su protagonista.