Opinión | tribuna
Mallorca mereix un IVA reduït del 15%, no al 21%
Cal que la gent sàpiga que Europa permet excepcions territorials en matèria fiscal per compensar el desavantatges de la insularitat
Les Illes Balears suportam cada dia els sobrecostos de la insularitat. Tot arriba més car, les empreses tenen més dificultats per competir, els costos logístics són superiors i les famílies mallorquines han d’assumir un encariment del cost de vida respecte a la península.
Per això, des de Coalició per Mallorca impulsam una mesura justa, legalment viable i perfectament possible: que les Illes Balears disposin d’un IVA general del 15% en lloc del 21% actual, que el tipus reduït passi del 10% al 5% i que el tipus superreduït sigui de l’1%, els mínims que permet actualment la normativa de la Unió Europea.
Fa uns dies vàrem dur a votació aquesta proposta al Consell de Mallorca i només Coalició per Mallorca va votar a favor. El PP i el PSOE, lògicament, a les ordres de Madrid, sempre pensant en el que convé a Madrid.
Més, que ha presentat els darrers dies propostes per apujar encara més els impostos, tampoc no va votar a favor. No podem apujar més els impostos als ciutadans i a les empreses de les Illes Balears quan cada any se’n van i no tornen 6.000 milions d’euros que tenim de dèficit fiscal. Què volen? Un dèficit de 7.000 milions?
Vox, els patriotes de pa i fonteta que enterren Mallorca cada dia, lògicament tampoc no hi donaren suport.
Cal que la gent sàpiga que Europa permet excepcions territorials en matèria fiscal. De fet, diversos territoris insulars europeus ja disposen de règims fiscals diferenciats per compensar els desavantatges permanents derivats de la seva condició insular.
Les Illes Canàries compten amb un règim fiscal propi. Diverses regions insulars de Portugal també tenen tipus d’IVA reduïts respecte al territori continental. Altres territoris europeus gaudeixen igualment de mesures fiscals específiques que reconeixen la realitat insular.
La legislació europea estableix que el tipus general mínim d’IVA dins el territori de la Unió Europea és del 15%. És cert que existeixen alguns territoris amb tipus inferiors, però aquests són excepcions històriques heretades de moments anteriors a l’actual normativa europea. Avui, qualsevol nova excepció ha de respectar aquest límit del 15%.
Per tant, la proposta que defensam és absolutament viable des del punt de vista jurídic. Europa ho permet. El que fa falta és voluntat política.
Perquè aquesta mesura sigui una realitat, l’Estat espanyol hauria de sol·licitar a les institucions europees l’autorització corresponent. És una decisió política. Depèn de què les institucions espanyoles i balears decideixin defensar els interessos dels mallorquins.
Un IVA del 15% significaria una reducció de la càrrega fiscal sobre el consum, ajudaria les famílies, milloraria la competitivitat de les empreses locals, facilitaria l’exportació de productes produïts aquí i compensaria parcialment els costos que suportam per viure en un territori fragmentat i allunyat dels principals centres econòmics.
Per exemple, la compra d’un cotxe de 30.000 euros costaria 1.800 euros menys en impostos, i una reforma de 20.000 euros suposaria un estalvi de 1.200 euros.
Si altres territoris insulars europeus disposen d’eines fiscals específiques per compensar els seus desavantatges estructurals, les Illes Balears també han de poder disposar-ne.
Mallorca i les Illes Balears aporten molt més del que reben. És hora que l’Estat deixi de tractar la insularitat com una simple circumstància geogràfica i la reconegui com una realitat econòmica que necessita mesures compensatòries reals.
Coalició per Mallorca no amollarà. Hem d’aconseguir que sigui una proposta transversal, amb un ampli suport social. És possible si ens hi posam units; ens ho han demostrat moltes vegades els canaris amb l’acció política de Coalición Canaria.
La pregunta és: per què no ho tenim? I la resposta és clara: perquè encara no existia Coalició per Mallorca. n
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