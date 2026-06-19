Opinión | Tribuna
Mallorca: quan els indígenes ja no poden viure a ca seva
Mallorca viu una transformació accelerada que ja no pot amagar les seves conseqüències. L’illa que durant dècades ha fet del turisme el seu principal motor econòmic s’enfronta avui a una realitat incòmoda: cada vegada són més els residents que no poden viure al seu propi poble. La massificació i la turistificació han convertit el territori en un bé escàs sotmès a una pressió constant, i l’habitatge n’és el símptoma més visible.
Durant anys, el creixement econòmic associat al turisme va ser presentat com una història d’èxit. Hotels plens, aeroports saturats de visitants, restaurants oberts durant tot l’any i una activitat econòmica que semblava inesgotable. Però rere aquestes xifres hi havia una altra realitat que creixia silenciosament: l’encariment progressiu del sòl, la conversió de milers d’habitatges en allotjaments turístics i una dependència cada vegada més gran d’un model basat en el consum intensiu del territori.
Avui les conseqüències són evidents. Joves que no poden emancipar-se, famílies que han de deixar el poble on han nascut, treballadors que recorren desenes de quilòmetres cada dia perquè els preus del lloguer els expulsen dels nuclis urbans, i persones majors que veuen com els seus barris perden els veïnats de tota la vida. El dret a l’habitatge ha deixat de ser una qüestió secundària per convertir-se en una de les principals preocupacions socials de Mallorca.
La situació és especialment visible als municipis costaners i a Palma, però també s’estén cap a l’interior. Pobles que durant generacions havien mantingut una identitat pròpia veuen com les cases canvien de mans, els preus es disparen i la població local queda progressivament arraconada. Allò que abans era una comunitat es transforma en un espai de residència temporal, sovint desvinculat de la vida social, cultural i lingüística del territori. I el problema no és només econòmic, és també territorial, ambiental i cultural. Cada nova urbanització, cada nova promoció immobiliària, cada nou desenvolupament urbanístic consumeix un espai que ja no es recuperarà mai més. El territori que es cobreix de ciment deixa de ser terra agrícola, espai natural o paisatge. I amb cada transformació es perd una part de la Mallorca que molts encara recorden.
La pressió demogràfica afegeix noves dificultats. Cada any arriben milers de persones atretes per les oportunitats laborals o per la qualitat de vida que ofereix l’illa. Moltes d’elles contribueixen positivament a la societat mallorquina i formen part de la seva realitat actual. Però quan aquest creixement supera la capacitat d’acollida del territori, els serveis públics, les infraestructures i el mercat de l’habitatge entren en tensió. Les carreteres es congestionen, els recursos hídrics es veuen més exigits i la convivència esdevé més complexa.
Mentrestant, les institucions semblen avançar a un ritme molt més lent que els problemes. Els anuncis de noves mesures sovint arriben tard o resulten insuficients davant una dinàmica que fa anys que s’accelera. El debat sobre els límits del creixement, la regulació del mercat immobiliari, la protecció del sòl rústic o la gestió dels fluxos turístics continua obert, però cada temporada que passa la sensació d’urgència augmenta. La pregunta que molts ciutadans es fan és senzilla: quin futur volem per a Mallorca? Una illa convertida en un producte de consum global, on els residents siguin expulsats progressivament per la pressió immobiliària? O una societat capaç de trobar un equilibri entre l’activitat econòmica, la preservació del territori i el benestar de la seva població?
La resposta no és fàcil, però sí que sembla evident una cosa: el model actual mostra signes de saturació. Continuar creixent indefinidament en un espai limitat és una contradicció que la realitat acaba fent visible. Mallorca necessita reflexionar sobre els seus límits i sobre la manera de garantir que els qui hi viuen puguin continuar fent-ho amb dignitat. Perquè una illa no és només una destinació turística: és una comunitat humana, és una llengua, una cultura, uns paisatges i unes formes de vida construïdes durant generacions. I el debat no pot quedar reduït a una oposició simplista entre turisme i antiturisme. El repte és definir quin model volem: un que prioritzi la rendibilitat immediata o un que garanteixi el dret a l’habitatge i la permanència de la població resident. Regular el lloguer turístic, limitar la compra especulativa, planificar el creixement i protegir sòl per a ús residencial són decisions complexes, però inajornables. Mallorca no pot convertir-se en un decorat sense vida pròpia. Si els seus habitants no hi poden arrelar, l’illa perdrà allò que la fa autèntica. Preservar la possibilitat de viure dignament a ca nostra és, avui, una qüestió de justícia social i de futur col·lectiu.
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