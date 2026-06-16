¿Otro sanchismo es posible?

La propuesta formulada por Álvaro Sánchez Cotrina en Extremadura resulta relevante no tanto por sus posibilidades de prosperar como por las implicaciones que tiene para el debate estratégico dentro del PSOE. Al ofrecer apoyo a los presupuestos autonómicos a cambio de la salida de Vox del ejecutivo regional y de la adopción de determinados compromisos programáticos, el líder de los socialistas extremeños plantea una forma de relación con el PP distinta de la que ha predominado durante la última década bajo el liderazgo de Pedro Sánchez.

Desde su negativa a facilitar la investidura de Mariano Rajoy en 2016, Pedro Sánchez ha mantenido una posición contraria a la cooperación con los populares, convirtiendo el «no es no» en uno de los rasgos definitorios de su liderazgo político. La propuesta de Sánchez Cotrina parte, por el contrario, de la premisa de que los acuerdos puntuales entre las dos principales fuerzas políticas pueden constituir un instrumento legítimo para excluir a Vox del gobierno, lo que supone diferenciar al PP de Vox y cuestionar la tendencia a integrar a ambas formaciones dentro de un mismo bloque político. Se trata, además, de una fórmula con precedentes en otros sistemas europeos, donde la competencia electoral entre partidos de centroizquierda y centroderecha no excluye necesariamente la cooperación institucional.

Pero más allá de la lógica del cordón sanitario, la posibilidad de este tipo de acuerdos remite a una cuestión más amplia sobre las condiciones que favorecen la estabilidad y la gobernabilidad en los sistemas parlamentarios. En una democracia parlamentaria no existe ninguna razón normativa para que gobierne automáticamente la fuerza más votada, puesto que la legitimidad política deriva de la capacidad para reunir una mayoría suficiente en la cámara. Sin embargo, de ello no se desprende que todas las mayorías alternativas tengan las mismas consecuencias en términos de políticas, percepción ciudadana de representatividad o confianza en las instituciones.

Cuando la distancia electoral entre el primer y el segundo partido es reducida, la formación de coaliciones alternativas forma parte de la lógica ordinaria de la competición democrática. Sin embargo, cuando esa diferencia es especialmente amplia, como sucede en Extremadura, puede resultar razonable considerar fórmulas de cooperación entre las principales fuerzas políticas o acuerdos que faciliten la gobernabilidad. No porque exista una obligación democrática de investir a la fuerza más votada, sino porque la estabilidad institucional, la moderación de las políticas públicas y la capacidad de alcanzar consensos amplios constituyen objetivos deseables en cualquier democracia pluralista. En el caso español, además, este tipo de acuerdos podría contribuir a mitigar los efectos de una dinámica caracterizada por una creciente fragmentación parlamentaria y por niveles de polarización que dificultan cada vez más la formación de acuerdos amplios y estables y la gobernabilidad.