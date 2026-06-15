Redescubrir quiénes somos: la riquaeza oculta tras las fachadas profesionales

En una época dominada por la imagen y la proyección, solemos definir a las personas por su cargo, su título o su presencia digital. Las redes sociales, los rankings profesionales y las métricas de visibilidad han convertido a los individuos en marcas, donde el éxito se mide por lo que proyectan, no por lo que son. Esta transformación no es solo un cambio de lenguaje; es un cambio de paradigma. Nos empuja a medir nuestra valía en función de lo visible, relegando a un segundo plano la exploración interior.

Al hacerlo, se pierden dimensiones esenciales de la experiencia humana. Las personas, en vez de ser vistas como seres complejos, pasan a ser evaluadas por parámetros de mercado: cuántos seguidores tienen, en qué empresa trabajan, qué logros exhiben. En este escenario, la competencia deja de ser un medio y se convierte en un fin. La capacidad, que antes bastaba para sobresalir, ahora debe transformarse en una narrativa empaquetada, promocionada y consumida.

A primera vista, esta idea parece sensata. Saber comunicar bien el propio trabajo es una habilidad valiosa. Pero el problema surgió cuando la racionalidad del mercado invadió las esferas más profundas de la vida. Las relaciones humanas, antes guiadas por la curiosidad, se transformaron en estrategias de visibilidad. El encuentro dejó de ser un acto de reconocimiento para convertirse en un cálculo de prestigio. Así, las preguntas esenciales sobre quiénes somos fueron reemplazadas por cuántos libros publicamos, cuántos seguidores tenemos, cuál es nuestro cargo.

Este fenómeno no se limita a las redes. En entornos académicos, profesionales e incluso personales, la curiosidad auténtica fue sustituida por un mecanismo automático de clasificación. Las plataformas digitales lo amplificaron a una escala sin precedentes. Nunca fue tan fácil construir una versión editada de uno mismo: el fracaso desaparece, la duda desaparece, solo quedan los momentos para la exhibición pública. Vemos los libros publicados, las conferencias llenas, pero no las vacías. Vemos solo la conquista, rara vez el camino.

En este contexto, es crucial reflexionar sobre el autoconocimiento. La mayoría pasa por la vida explorando solo la superficie de su ser. Conocen habilidades, desarrollan competencias, pero no llegan a las capas más profundas donde reposan las verdaderas riquezas. Estas capacidades ocultas, esos talentos, no son visibles a primera vista; exigen paciencia, autodescubrimiento, y a menudo, la guía de mentores o experiencias transformadoras. La educación debería ser una invitación a descender a esas profundidades, no solo un paso hacia el mercado.

Cuando alguien emprende una travesía de autoconocimiento, no solo crece él, sino que amplía su capacidad de comprender, servir y generar vínculos. Así, la pregunta clave ya no es «qué haces», sino «qué dejas en la vida de los demás». Cuando me preguntan, respondo que soy anticuario, arquitecto. Esa respuesta, aunque correcta, no dice todo. Lo que atraviesa mi labor es un interés por la indagación de la realidad y la condición humana. Escribir, investigar y dialogar son mis caminos hacia una comprensión más profunda.

Los títulos pasan, algunos desaparecen, otros son ocupados por otros, pero lo que permanece son las huellas humanas. Una palabra, un gesto, un libro leído o una pregunta compartida. Tengo amig@s cuyas conversaciones trascienden el ámbito profesional. Y eso me ha hecho descubrir que las relaciones más valiosas nacen cuando dialogamos más allá de un rol. Quizás la pregunta decisiva no sea «qué haces», sino «qué permanece de ti en la vida de los demás». Esa es la medida de una vida significativa, aquello que sembramos en la experiencia de otros, mucho más allá de cualquier vitrina de autopromoción. Es un camino de aprendizaje continuo, donde sembramos sentido, compasión y comprensión en cada paso que damos. Porque cuando la visibilidad desaparece ,y siempre desaparece, solo queda aquello que fuimos capaces de sembrar en las vidas de otros. Es ahí, y no en las vitrinas de la autopromoción, donde una vida encuentra su sentido más duradero.