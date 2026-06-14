León XIV deja claros mensajes aplicables en Mallorca

La visita a España del papa León XIV deja una impronta social y política superior a la de sus predecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI cuando visitaron el país. En los 22 discursos y homilías pronunciados durante su estancia, el pontífice se ha mostrado como un referente global que apela a las estructuras de poder en defensa de la dignidad humana y un guía espiritual que agita las conciencias individuales, más allá de la comunidad católica. Su demanda de mayor humanidad ha despertado simpatía a diestro y siniestro, según los asuntos y las sintonías. Se ha visto en sus contundentes advertencias sobre los riesgos de la polarización, el fomento del odio y el uso perverso del potencial de la Inteligencia Artificial. También en sus pronunciamientos contra la guerra y a favor de la resolución pacífica y multilateral de conflictos. A sabiendas de que la española es una de las sociedades más seculares, recordó la posición contraria de la Iglesia al aborto y a la eutanasia en su intervención ante el Congreso, institución que consagró dichos derechos. León XIV se ha mostrado especialmente firme contra los principios que alientan la ‘prioridad nacional’ promovida por la ultraderecha, que condiciona el debate público, también en Mallorca. Ha reservado su mayor sensibilidad a la inmigración más vulnerable y desprotegida en un momento crucial, justo cuando Europa acaba de bendecir la deportación a terceros países impulsada por Giorgia Meloni, que tiene en Pedro Sánchez uno de sus escasos detractores. En sintonía con la línea papal, no se puede olvidar que la ruta migratoria hacia Balears ha experimentado un notable incremento en los últimos años, convirtiendo el Mediterráneo en un gran cementerio sin lápidas de incontables vidas que en su inmensa mayoría solo buscaban una oportunidad. Historias que evidencian un fracaso colectivo, como expuso en el cine Augusta esta semana Ousman Umar, protagonista de la impactante película Viaje al país de los blancos, basada en el relato de su historia real.

Más allá de los tres obispos de Balears que le han acompañado en su periplo, tres mujeres de la isla han personificado la presencia mallorquina ante el pontífice de una iglesia recubierta por un gran techo de cristal. En su histórica visita al Congreso, León XIV escuchó el discurso institucional de su presidenta, Francina Armengol, que reivindicó la figura de Ramon Llull. La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistió a la recepción ofrecida al Papa en el Palacio Real, pero quizás quien ha tenido mayor oportunidad de intimar con él, desde la afinidad agustiniana, es otra mallorquina, Martina Moncada, superiora general de las Agustinas del Amparo, que compartió conversación y rezo en la Nunciatura Apostólica. El pontífice se expresó en castellano, aunque reservó un guiño a la cultura local con el uso del catalán. León XIV también deja deberes a la institución que encabeza para combatir y reparar los abusos sexuales, a los que no ha sido ajena la iglesia mallorquina, cuya diócesis tuvo el primer sacerdote condenado por pederastia en España. La visita del Papa marcará un nuevo tiempo en la isla por otras razones. El obispo Sebastià Taltavull tiene vencida por edad su prórroga al frente de la diócesis. Relevarle antes de la visita papal hubiera resultado poco acorde con la diplomacia y la finezza vaticana, que no demorará mucho más su elección.