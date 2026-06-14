Cada 14 de junio celebramos el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, una fecha que reconoce la lengua de signos española (LSE) y la lengua de signos catalana (LSC).

Para muchas personas sordas, esta jornada es mucho más que una conmemoración. Es una celebración de la lengua, de la cultura y de la identidad. Por eso me gusta definir el 14 de junio como el Sant Jordi de las lenguas de signos. Si Sant Jordi reivindica el valor de los libros y de la lengua que explican quiénes somos, este día reivindica unas lenguas que también transmiten conocimiento, construyen cultura y proclaman identidad.

Este año, la Confederación Estatal de Personas Sordas ha elegido el lema «Lenguas de signos, por mil razones». Y ciertamente existen mil motivos para defenderlas. Pero probablemente todos puedan resumirse en una idea central: las lenguas de signos son una cuestión de derechos, cultura, identidad y justicia social.

El debate lingüístico quedó resuelto hace décadas. La lingüística, la neurociencia y las ciencias de la educación han demostrado que las lenguas de signos son lenguas plenas, con gramática propia, capacidad de abstracción, creatividad y todos los rasgos de cualquier lengua humana.

Por eso el problema ya no es lingüístico. Es social y político. Los prejuicios siguen pesando más que el conocimiento científico y el reconocimiento legal de una lengua no garantiza por sí solo los derechos de quienes la utilizan. Hacen falta recursos, educación, accesibilidad y participación.

Hablamos de lenguas minoritarias, pero sobre todo de lenguas minorizadas. No por sus características lingüísticas, sino porque están vinculadas a una discapacidad. Esa mirada tiene incluso un nombre: audismo. El audismo sitúa la experiencia oyente como norma y considera inferiores o menos válidas las formas de comunicación, cultura e identidad de las personas sordas. A veces aparece de forma evidente; otras, cuando se cuestiona la necesidad de las lenguas de signos o se toman decisiones sin contar con las propias personas sordas.

Para entenderlo mejor, imaginemos esta distopía: un mundo donde solo existiera la lengua de signos y las personas con discapacidad visual fueran obligadas a utilizarla, sin poder acceder a la lengua oral. Nos parecería una barbaridad, ¿verdad? Pues esa es la realidad que históricamente han vivido y continúan viviendo muchas personas sordas a las que se les impide acceder a una lengua de signos.

Una de sus consecuencias más graves es la privación lingüística. La mayoría de los niños y niñas sordos nacen en familias oyentes y muchos pasan años sin acceso completo a una lengua plenamente accesible. El problema no es la sordera, sino la falta de acceso a una lengua.

La investigación ha demostrado que cuando los niños sordos acceden tempranamente a una lengua de signos, su desarrollo lingüístico, cognitivo y académico es comparable al de cualquier otro niño. Defender las lenguas de signos es defender el derecho de la infancia sorda a desarrollarse plenamente.

Y si hay una lengua, hay una cultura. Las lenguas de signos son espacios de identidad, memoria y creación colectiva. Existe una Cultura Sorda diversa, con poesía, teatro, humor, creación audiovisual, investigación y patrimonio propio.

Sin embargo, incorporamos la estética de las lenguas de signos sin asumir las reivindicaciones de la Comunidad Sorda. La accesibilidad cultural es casi inexistente y no se contrata a profesionales sordos. Valorar una cultura implica respetar a quienes la crean y garantizar su protagonismo. Lo contrario es apropiación cultural.

Por eso el Día Nacional de las Lenguas de Signos Catalana y Española es mucho más que una conmemoración. Celebramos la lengua, la cultura y los derechos de las personas sordas. Las celebramos, como recuerda el lema de este año, por mil razones.

¡Vivan las lenguas de signos!