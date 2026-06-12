Opinión | tribuna
El Partit Popular fa història fixant limits als vehicles
El Consell de Mallorca ha aprovat una de les normes més importants de la seva història demostrant per què és la principal institució d’autogovern de l’illa. La regulació de l’entrada de vehicles, liderada pel president Llorenç Galmés, ja és una realitat. Una passa decisiva que permet, per primera vegada, posar ordre, fixar límits i afrontar amb responsabilitat i valentia un dels grans reptes de Mallorca. I sempre pensant amb els residents, la gent que viu a Mallorca que són els que pateixen dia a dia la saturació.
Gràcies a l’impuls del Partit Popular, la llei ja es tramita al Parlament per via d’urgència, amb l’objectiu de què pugui entrar en vigor al més aviat possible. De la mà del Govern de Marga Prohens, el procés continuarà sense dilacions perquè aquesta regulació sigui efectiva abans que acabi l’any.
Per primera vegada, Mallorca disposa d’un estudi de càrrega real que ha permès actuar i prendre decisions amb dades i no amb percepcions. Un diagnòstic acurat sobre la situació de les nostres infraestructures que és contundent: la pressió de vehicles es va duplicar entre 2017 i 2023, fins a arribar a més de 400.000 entrades anuals pels ports. Mentre això passava, cada vegada hi havia més retencions. I l’esquerra, que ha governat les dues darreres legislatures, mirant cap a un altre costat sense donar cap tipus de solució als mallorquins.
Davant aquesta realitat, el govern de Galmés ha fet allò que tocava: actuar per millorar la vida dels mallorquins.
Perquè la regulació de vehicles no és una mesura aïllada. Forma part d’un conjunt d’actuacions per millorar la mobilitat a Mallorca: la reclamació del conveni de carreteres, inversions de 160 milions en els accessos a Palma, millores a la xarxa secundària amb prop de 40 milions, impuls dels vials cívics amb 45 kilòmetres de vies verdes i el desenvolupament del tram I del segon cinturó, una infraestructura clau que, a més, preveu una futura parada per al tren de Llucmajor per fomentar l’ús del transport públic.
A això s’hi suma l’aposta decidida del Govern de les Illes Balears pel transport públic, amb més recursos, més freqüències de bus interurbà i la gratuïtat del servei, una mesura que ha contribuït a incrementar-ne l’ús i a oferir alternatives reals al vehicle privat.
Perquè mentre el Pacte d’esquerres parlava de mobilitat, no va ser capaç de fer ni un estudi de càrrega, ni una anàlisi de la situació de les nostres carreteres. Tampoc es varen atrevir a impulsar una regulació de vehicles com sí que fa ara el Partit Popular, ni a impulsar cap passa efectiva per limitar una pressió que anava a més i que la ciutadania feia anys que reclamava. En canvi, sí que va executar la darrera gran autopista de Mallorca, la de Llucmajor a Campos, convertint-la en la primera imatge que trobaven molts turistes en arribar a l’illa.
I quan varen prendre decisions, ho varen fer des de la improvisació, sense escoltar els tècnics de la institució i d’esquena a la realitat i dels ciutadans de Mallorca. El cas del carril bus-VAO n’és un exemple evident: una infraestructura imposada que va generar més retencions, més accidents i més caos, fins al punt que avui el Tribunal Suprem ha admès el recurs del Consell per eliminar-lo.
Ara, en canvi, hi ha un Consell de Mallorca que ha decidit afrontar el problema amb rigor i responsabilitat. Un Consell que no ha esperat més i que ha fet en menys de tres anys el que altres no varen voler fer en vuit.
El lideratge ferma de Galmés, que ha entès que governar és prendre decisions quan toca. I fer-ho amb diàleg amb tots els grups polítics i sectors implicats —més de vint reunions—, amb consens i amb una visió clara pensant en el futur de Mallorca.
Aquesta llei no és contra ningú. És a favor dels ciutadans de Mallorca. De la seva sostenibilitat, del seu equilibri i de la qualitat de vida de la gent d’aquí. Una resposta a un clam social.
Durant anys es va mirar cap a una altra banda.
Avui es regula i es posen en marxa solucions reals i efectives.
I això ho canvia tot.
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