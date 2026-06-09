La desquiciada homofobia de Gabriel Le Senne

Gabriel Le Senne se desata con violentos arrebatos, los tiene sobradamente acreditados: hurta y rompe la propiedad ajena desempeñando elevado cargo institucional, que, por obra y gracia de Marga Prohens, es el de presidente del Parlamento balear. Es hombre de voz meliflua, melindrosa, con la que emboza el pronto iracundo. Está procesado por delito de odio. Lo que hizo al rasgar fotos de unas mujeres asesinadas por los golpistas en 1936 no fue solo exhibición de modos inaceptables, sino la constatación de que no reúne las condiciones para desempeñar su cargo, segunda autoridad protocolaria de la Comunidad Autónoma, al que le aupó el PP de Marga Prohens, que, acobardada, lo sostiene, aun teniendo pendiente sentarse en el banquillo por haberle abierto el juez juicio oral. Ese hombre es el factótum de Vox en Mallorca, y o mucho cambian las cosas o tiene bastantes posibilidades de desempeñar, después de las elecciones del 23 de mayo de 2027, la vicepresidencia del Gobierno balear acompañando a Prohens. Desengáñese el PP: Vox será imprescindible para que siga dirigiendo la comunidad autónoma. Y me atrevo con pronóstico: en el mejor de los casos se quedará con los 25 diputados que hoy tiene. El PP ha perdido margen en las comunidades autónomas donde ha habido elecciones, incluida Andalucía; no hay razones para colegir que lo ganará en la comunidad balear. En menos de un año lo sabremos.

Gabriel Le Senne deambula desquiciado por la homofobia, pugna por impedir que la bandera LGTBI sea colocada el Día del Orgullo en la fachada del Parlamento regional. No traga que la Mesa de la Cámara haya votado a favor de la tradicional costumbre. Vox es disruptivo; impone al PP su discurso cuando y donde la aritmética parlamentaria lo posibilita. Le Senne ha presentado recurso de reposición contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que inadmitió a trámite su contencioso con el que pretendía evitar que luciese la bandera arcoíris. Hará lo que sea para vetarla. Lo descompone. Llevará las cosas hasta el extremo; no descartemos que se pase la legalidad por el forro. Le Senne marca territorio. No es un macho alfa al uso. Sí acumula suficiente homofobia, el infinito rencor del pusilánime político, como para que reitere el acto energúmeno que protagonizó al rasgar violentamente las fotos de unas mujeres asesinadas acompañado, y eso es más reprobable que lo anterior, de la expulsión de dos diputadas, con lo que violentó, quebró, la voluntad democrática expresada en las elecciones. Ese es Gabriel Le Senne. Ese es el socio imprescindible del PP de la señora Marga Prohens. Eso es Vox.

Acotación aclaratoria.- Los hoteleros mallorquines, Fluxá y Escarrer, no se van de Cuba. Ocurre que el presidente de los Estados Unidos los echa de la isla. Abandonan la gestión de los hoteles por el ucase, por supuesto que de obligado cumplimiento, dictado por el hombre que decide en las Américas. Y puede anunciarse que las cadenas de ambos hoteleros no volverán a operar en Cuba. Los hoteles que se reabrirán estarán controlados por cadenas norteamericanas. Iberoestar y Meliá no tienen futuro en la isla. Todavía puede que haya quien no entienda que cuando Donald Trump reelabora el «América para los americanos» del presidente James Monroe (la paternidad de la sentencia corresponde al presidente John Quincy Adams, cuando era secretario de Estado de Monroe), allá por los inicios del siglo XIX, en pleno proceso de descolonización, lo que está diciendo es América para los Estados Unidos. Venezuela es ejemplo palmario. El desastre que la población de la isla está padeciendo, resultado tanto de una dictadura comunista quebrada y corrupta, como del bloqueo impuesto por los norteamericanos, concluirá cuando se cumplan los objetivos fijados por la Casa Blanca, ansiosa de resarcirse de inmenso fracaso de la guerra de Irán. Cuba se convertirá en otro protectorado de los USA, como lo fue en tiempos del dictador Fulgencio Batista, derrocado en 1959 por el siguiente en la lista, Fidel Castro.