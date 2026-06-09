Cuba: Un abrazo desde Mallorca

El presidente de EEUU, Donald Trump, en un acto en la Casa Blanca. / Andrew Leyden / Zuma Press / Europa Press / Contac

No voy a insistir en manifestar lo triste que es ver a Cuba en esta situación, y lo vergonzoso que resulta observar la actuación de vuestro vecino, el descerebrado y fanático Donald Trump, para el cual los seres humanos como tales, si no son de los suyos no cuentan. Le es indiferente su sufrimiento, e incluso en algunos casos, como el de Cuba, su política tiende a acrecentar el malestar en esta población, porque cree que con esta actitud a corto o medio plazo podrá obtener beneficios político/económicos de Cuba.

Pero también me da cierta vergüenza ver la cobarde y callada posición de la Unión Europea, incluyendo a España, en su actitud pasiva, de mirar hacia otro lado, ante semejantes actuaciones de clara «coacción» de parte de los EE UU contra Cuba, que aumentarán y agravarán las ya de por sí difíciles condiciones de vida de los ciudadanos cubanos.

¿Es que no nos damos cuenta de que si consentimos calladamente algunas actuaciones como el bloqueo del petróleo a Cuba, estamos contribuyendo al sufrimiento del pueblo cubano, con la privación de servicios básicos como el hospitalario, y otros servicios públicos?

Sé que es un clásico. Que estas estrategias de coacción y deseo de dominio de la gente que ha conseguido el poder se producen desgraciadamente desde el principio de la historia de la humanidad. A veces nos creemos que ya están superadas, hasta que nos encontramos con nuevos episodios como el que está sufriendo Cuba, y es aquí donde los países que nos consideramos libres y democráticos debemos levantar nuestra voz, en defensa en este caso del pueblo cubano.

Intuyo que muchos de los gobiernos de los países europeos, incluyendo España, lógicamente temen las reacciones políticas y económicas (aranceles, etc.) de Donald Trump a quienes ayuden a Cuba.

Les recuerdo una frase que parece banal, pero no lo es: «La política es el arte de hacer posible lo necesario».

Deseo de corazón que ustedes, los cubanos, recuperen una vida digna y que nosotros podamos contribuir a ella.