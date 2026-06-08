Opinión
L’encíclica del papa Lleó XIV
Ja fa temps que alguns s’han plantejat si Internet, IA inclosa, representa un nou moviment religiós o, contràriament, considerar-la com a una nova religió és fer-ne un gra massa, però molts ja ho veuen així. La IA és el nou déu, present arreu. Certament, que a Internet es poden trobar «quasi totes les solucions», on les preguntes són gairebé solucionades amb respostes immediates. Podríem dir sí, però no. Sembla que el debat de la IA no deixa a ningú indiferent, hi ha detractors i defensors, no sé si en la mateixa proporció, però ha entrat de ple en les institucions principals de la societat. D’això parla, entre altres, la primera encíclica del papa Lleó XIV, la Magnifica humanitas. És un escrit d’una mica més de cent pàgines, ordenat en cinc capítols, una introducció inicial i unes conclusions finals, amb moltes notes a peu de pàgina, posades al final per tal de facilitar la lectura, amb diàleg constant amb els seus predecessors, tal volta excessiu. Més enllà de la difusió que ha rebut, sobre la IA i les seves implicacions a llarg termini, l’estil no difereix gaire de les altres encícliques de papes anteriors, amb un llenguatge empallegós, massa eclesiàstic i que abusa d’infinitats de cites papals, de la Doctrina social de l’Església, del Magisteri i de la veritat eterna, amb la finalitat de lligar-les amb les intuïcions del Vaticà II i amb les necessitats de l’Església actual en un món en constant canvi. Amb tot, la idea de fons és que cap màquina podrà substituir la humanitat que ens ha revelat una figura com la de Jesús de Natzaret. Per tant, copioses referències papals, una al·lusió a Hannah Arendt i el seu llibre Els totalitarismes, una altra de Viktor Frankl, L’home a la recerca de sentit. També cita a Plató i un dels seus promotors dins del cristianisme, Agustí d’Hipona i el gran teòleg medieval, Tomàs d’Aquino. I en l’àmbit de l’adquisició dels drets civils, anomena la tasca de Martin Luther King, Nelson Mandela, com a més rellevants, a dones com a Laura Montoya, Teresa de Calcuta, Dorothy Day, Maria Sklodowska-Curie, Maria Montessori, Elisabeth Elliot, Wangari Maathai, Benazir Bhutto, i a màrtirs com Óscar Romero i tant d’altres. També surt Tolkien. En canvi, no cita a cap teòleg actual ni del segle passat. Probablement, hauria estat millor que prescindís d’uns i d’altres, i que manifestés el seu pensament sense cap referència bibliogràfica. En la introducció es planteja els beneficis i les contradiccions de la tecnologia i llurs avenços i es demana, qui té el poder? Cap a on s’adreça? Quina és la seva finalitat? Què estem construint? Si abans eren els Estats que impulsaven i orientaven la innovació, ara tot això es troba en mans privades, i resulta perillós, perquè els interessos són diferents i cal discernir el camí que ambdós emprenen. Per a respondre a aquestes preguntes i discernir com viure amb responsabilitat en l’era de la IA, pren dues referències bíbliques: la torre de Babel (Gn 11, 1-9) i la reconstrucció dels murs de Jerusalem (Ne 3, 1-32). Mentre que la torre de Babel, en el seu sentit més negatiu, representa tot un guirigall per sobresortir per damunt dels altres, de lluites de poder per dominar el relat i l’escena, finalment l’únic que aconseguirà és que ningú s’entengui; en canvi, la reconstrucció de la muralla de Jerusalem representarà una obra col·lectiva de la ciutadania, el fet de treballar junts i aixecar una nova societat després de l’exili. Mentre privin els interessos individuals per damunt dels interessos de tots, no s’arribarà enlloc. Esmenta que la Doctrina social de l’Església no és un manual de principis i normes que hem de portar a terme, sinó més aviat un camí de discerniment comunitari, un examen de consciència que hauria de descriure el nostre compromís social; tanmateix, algunes vegades no es veu reflectit en les accions de l’Església. Dialoga amb la Rerum novarum de Lleó XIII (1891), sobre la dignitat del treball i del treballador, del dret a un salari just, en defensa de la propietat privada, accentua també la convivència en societat, la creació de sindicats i altres associacions de treballadors. De la nova encíclica, cal destacar el següent: primer, que les injustícies no només tenen a veure amb comportaments individuals, sinó també amb estructures econòmiques i institucionals; segon, subratlla el principi subsidiari, que convida a consolidar el teixit corporatiu i comunitari; tercer, el vincle entre la dignitat del treball, la justa remuneració i la possibilitat real per a les famílies respecte a una vida humana digna. El dret ha d’estar per sobre de l’interès partidista, que cal lluitar perquè no hi hagi diferències econòmiques que facin sobresortir les desigualtats, i que el valor que vincula persona i societat sigui capaç de vincular individu i Estat. Més enllà de tot això, massa incoherència entre paraula i vida. Per exemple, el seu viatge a l’Estat espanyol, amb un cost extraordinàriament desmesurat, la designació de cap de comunicació del Vaticà a Maria Montserrat Alvarado, que fins fa poc era presidenta de la cadena catòlica més ultraconservadora dels Estats Units.
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