La educación sigue siendo una asignatura pendiente

Gran parte del texto, incluido el título, corresponde a un debate que se celebró en Mallorca hace unos años. Se intentaba dar respuesta al interrogante: «¿Qué le falta y qué le sobra al vigente sistema educativo?» Hoy, cinco años después, la nueva Ley de Educación (LOMLOE) sigue pretendiendo dar respuesta.

No voy a citar a los autores, solo reproduzco las intervenciones más relevantes. «Al sistema educativo le sobra rigidez y le falta creatividad. Le sobra rigidez, porque establece exactamente lo que hay que hacer. Y no solo es que le falte creatividad, sino que «la mata», porque todos tienen que hacer lo mismo y de la misma forma, y así se mata la posibilidad de expresión de los alumnos».

«El sistema educativo actual se preocupa mucho en dar conocimientos cuando lo que le falta es enseñar a desarrollar habilidades, como el saberse expresar. El sistema actual ha variado poco en forma y métodos desde la era industrial, que ya es historia y, por eso, la educación basada en esa era ya no nos sirve. Esta educación actual dirigida solamente a este pensamiento que nos hace ser consumidores y no creadores».

«La introducción de la digilitación es necesaria, pero desde la presencialidad. Y es esencial encontrar el equilibrio desde la calidad y la equidad. En muchas de nuestras clases los alumnos se sientan de cuatro en cuatro y trabajan por grupos o por equipos, de manera que los niños aportan cada uno algo diferente».

¿La LOMLOE da respuesta al interrogante inicial: qué le falta y qué le sobra al vigente sistema educativo? Entre los principales cambios destaca una transformación en el concepto de enseñanza: el aprendizaje por competencias, para potenciar que los alumnos desarrollen su capacidad de análisis y visión crítica para resolver problemas y adaptarse a un mundo cambiante.

Los cambios que implica la LOMLOE no son coyunturales, son estructurales. Afectan a todo el sistema educativo. Los nuevos currículums corresponden a todas las etapas educativas de la enseñanza. Enumero los más relevantes. La Ley cambia la estructura del Bachillerato. En cuanto a las materias, los alumnos cursan asignaturas comunes, de modalidad y optativas. Se modifica el sistema de evaluación.

Hace unas décadas, la persona adulta se integraba en su comunidad con relativa facilidad: familia propia y estable, trabajo más o menos cualificado pero seguro. Los hijos de las familias «bien» recorrían un siglo formativo largo que les garantizaban un acceso a una profesión estable, bien remunerada y socialmente reconocida. Los hijos de las familias «menos pudientes» recorrían un siglo formativo corto y básico, pero suficiente para encontrar una ocupación más o menos satisfactoria para toda la vida. Hoy, para unos y para otros, las circunstancias son muy distintas. El título universitario, aun siendo necesario, no garantiza un trabajo bien remunerado, ni tan siquiera un reconocimiento social.

El alumno podrá pasar curso, aunque tenga hasta dos materias suspendidas, de las cuales tendrá que volver a matricularse. Y cuando hayan quedado pendientes tres o cuatro asignaturas, el alumnado podrá elegir si prefiere repetir curso o matricularse de las pendientes de primero y coger algunas de segundo. Asimismo, se podrá obtener el título de Bachillerato y presentarse a la Selectividad, aunque haya quedado una materia suspendida, siempre que así lo decida el profesorado

Su aplicación no es fácil. El protocolo de aplicación ha nacido tarde, lo que afecta principalmente al profesorado. Balears como el resto de comunidades, ha tenido que aprobar sus decretos autonómicos sobre Bachillerato, para adaptar estos estudios. En las últimas semanas, institutos criticaban el hecho de que iban a empezar el curso sin tener la normativa aprobada y pedían una moratoria de un año para poderse adaptar a los cambios, que son de mucho calado. En nuestra Comunidad, el Govern a través de la conselleria de Educación, se supone que intenta flexibilizar al máximo posible la aplicación de la LOMLOE.

No quiero concluir sin hacer referencia explícita a las familias. Es importante, y puede ser definitivo, que los padres y madres tengan información (a través de las AMPAS) sobre el porqué de la Ley, cómo les puede afectar al presente y futuro de sus hijos; qué nuevas posibilidades se les abren en su desarrollo personal, profesional y laboral y en sus proyectos vitales.