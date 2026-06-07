La mejor campaña turística de Balears

Mientras buena parte del debate político gira alrededor de la saturación turística, las limitaciones al crecimiento, un fenómeno que durará apenas unos minutos está consiguiendo algo nunca antes visto: colocar a las islas en el centro de la atención internacional y provocar una auténtica avalancha de reservas.

El eclipse de Sol del próximo agosto ha desencadenado la locura por encontrar alojamiento en los lugares desde los que podrá observarse. Lleno absoluto y precios que recuerdan más a destinos como Mykonos o Saint-Tropez que a los habituales del mercado balear. Un gran número de visitantes han organizando viajes con muchísima antelación para contemplar algo que apenas durará dos minutos. ¡Dos minutos! Resulta difícil encontrar una campaña de promoción turística tan exitosa.

Sin estrategia institucional, ni una inversión millonaria en publicidad, sin presentación en una feria internacional de turismo, sin Conselleria o fundación turística coordinando acciones. Ni siquiera cuenta con la imagen de algún famoso como Rafel Nadal o Rels B detrás. La campaña más eficaz de la historia no la firma ningún político ni gurú. Es un fenómeno de la naturaleza, como ses Fonts Ufanes.

Y precisamente por eso, conviene detenerse a reflexionar sobre el momento que estamos viviendo.

Nadie discute que Balears tiene problemas: vivienda, infraestructuras, movilidad… El equilibrio entre actividad económica, calidad de vida y conservación del territorio es un desafío complejo. Negar esto es absurdo.

Sin embargo, existe una gran diferencia entre reconocer los problemas y señalar como culpable al principal motor económico de las islas. Y, en ocasiones, da la sensación de que parte de nuestra clase política ha decidido convertir el turismo en el villano. Atacar aquello que genera valor sin haber encontrado una alternativa capaz de sustituirlo es poco sensato

Como destino turístico, competimos por atraer inversión, talento, eventos, empresas y visitantes. La reputación es un activo estratégico: cuando una marca territorial es fuerte, genera riqueza. Cuando se deteriora, recuperarla puede llevar décadas.

Resulta sorprendente que, habiéndose inventado aquí el turismo de sol y playa, se ha normalizado un discurso que parece transmitir que el turista es un problema en sí mismo y no la consecuencia del modelo implementado. Ninguna empresa dedicaría recursos a cuestionar constantemente a sus clientes ni basaría su estrategia en transmitir rechazo hacia quienes consumen su producto. Sin embargo, llevamos años escuchando mensajes que, si bien nacen de preocupaciones legítimas, terminan proyectando una imagen de incomodidad hacia quienes nos visitan, disparándonos a los pies.

Robert Cialdini explicó que las personas valoramos más aquello que percibimos como escaso o excepcional. Y pocas cosas son más escasas que un eclipse total de Sol visible desde uno de los enclaves más deseados de Europa. El fenómeno astronómico ha activado todos los mecanismos psicológicos que explican el deseo: exclusividad, urgencia, singularidad y la sensación de formar parte de algo irrepetible.

Mientras algunos destinos luchan desesperadamente por hacerse visibles, en Balears hay gente que lucha por que desaparezcan del mapa.

Eso no significa que debamos aceptar cualquier modelo turístico ni renunciar a ordenar el crecimiento. Significa que gestionar un activo no es lo mismo que despreciarlo. Que mejorar un modelo no implica demonizarlo. Y que proteger el territorio debería ser compatible con proteger también aquello que genera prosperidad para todos.

Balears sigue siendo una de las marcas turísticas más poderosas del Mediterráneo. Y la pregunta no es cómo reducir ese valor, sino cómo conservarlo, mejorarlo y aprovecharlo de manera inteligente para las próximas generaciones.