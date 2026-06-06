Volver a ser joven

El mundo está cambiando y me sorprendió el otro día un cliente, creo que mexicano, preguntándome por un libro que en un principio pensé si era un ensayo de política. No lo entendí ni a la primera ni a la segunda. Luego pensé que me pedía un título de invertebrados pero finalmente buscaba un auténtico monográfico casi imposible al menos en estas latitudes. ¿Tiene un libro sobre sanguijuelas? Estupefacto y alfombrado como diría nuestro viejo maestro V.M. Los cambios en nuestra sociedad son del todo desconcertantes y debo ponerme las pilas. Aquí no hay ficción y muy lejos queda esa señora que en los últimos noventa quería un «libro de animales» y que finalmente acabaríamos enviando al médico al resolver el enigma pues pasó media hora larga en la amplia sección de monográficos de naturaleza, biología y zoología. «Me enseñan todos los libros que tengan de animales», y lo hicimos. Era una gran sección, pero ni mamíferos, ni guías ornitológicas… ni nada. Finalmente se acercó y sin rubor alguno, pero sin levantar demasiado la voz, lanzó un dardo desconocido al aire: «Es que tengo gusanos en el vientre». Esta es una de las más desagradables anécdotas. No nos aburrimos, nunca, pero las hay suaves como la de aquel señor que llegó a crear tanta tensión en el anexo de arriba que por el espejo de control era él, el presunto cliente, el que nos vigilaba a nosotros escrutando de lejos que ni sabíamos entender qué cojones estaba pasando. Cuando menos lo esperaba subimos para reordenar la situación y si te acercabas quedaba estático y tenso casi a punto de explotar. Dejamos hacer y veinte minutos más tarde, después de un patito inglés de psiquiátrico, bajó casi corriendo y lanzó el importe exacto sobre la mesa del mostrador. Marchó volando de la sección de autoayuda (eran los noventa). Dejó con el dinero la ficha del libro que llevaba bajo el brazo: «Cómo vencer la timidez».

Qué candidez la de los jóvenes libreros. Acababa el siglo y el que iba a empezar lo haría la misma jornada en que coincidió, por un día, pasar de noticias, de radio y de cualquier información y al medio día marché con un bocata a relajarme por el campo. Por una vez en la vida aprendí que las libreras y los libreros no debemos desconectar. Nunca. En esos años de felicidad sin móvil, y en esa tarde, volví a la ciudad, a las calles del centro histórico donde estábamos y todo había cogido un tufillo al Mecanoscrit de Pedrolo. Volví a abrir la librería y un viejo amigo, Toni Obrador, me lanzó un «...in, has vist quin desastre?» no tenía idea de lo que estaba hablando. Hacía más de una hora que habían caído las torres gemelas de Nueva York y recuerdo que es la única vez en mis 36 años de librero que pidieron biblias toda la maldita tarde. Pudimos servir dos o tres. La gente pedía cualquier edición, era una demanda improvisada, esas señoras y señores de corbata que están en las plazas hubiesen podido hacer su agosto pero no había gente en las calles.

Hoy el siglo avanza y cerraremos mañana la 44 edición de la Fira del Llibre. Han sido días muy intensos e irregulares, subjetivamente hablando, la sensación es de un irreversible cambio. Las guerras a nivel internacional se han generalizado, matar es gratis, los asesinatos de las personas del World Trade Center han quedado impunes y el ángel exterminador surca los mares con su guadaña de este a oeste y viceversa. Suena a panfleto pero es el negocio de la carne. Lo único que tengo clarísimo hoy, como hace cuarenta años, es que el título que buscaba este joven mexicano es bastante fácil de confundir con un ensayo de geopolítica mundial en cualquier lugar liderado por chupasangres fascistas o totalitarios de todos los colores del arcoiris. En el contexto global resulta poco fácil moderarse, relativizar o evolucionar hacia posturas más neutras. Los acontecimientos no lo permiten. Pueden llegar años duros de involució, un gran cultivo para la cosecha futura. Ustedes sigan. Más madera… Así no hay manera de envejecer.