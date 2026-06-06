Opinión | Tribuna
El espejismo del turista perfecto
Las frases e hipérboles del tipo «no queremos más turistas, queremos mejores turistas» suelen funcionar bien como titular, pero esconden una realidad mucho más compleja.
Dicho de otra manera: necesitamos los turistas que hagan falta para cubrir la oferta legal existente. Hablar de «mejores» o «peores» turistas es un terreno resbaladizo, porque el nivel y la calidad de un destino los determina, en gran medida, la oferta que somos capaces de generar y comercializar.
Si existen establecimientos orientados a determinados perfiles de clientes, estos tienen el mismo derecho a existir y desarrollarse que cualquier otro modelo turístico. La clave no está en señalar al visitante, sino en seguir avanzando en la regeneración y mejora de nuestra oferta, algo que, afortunadamente, ya está ocurriendo.
Además, como turista, un mensaje así podría incluso generar rechazo. Nadie quiere sentir que debe superar un filtro para ser considerado suficientemente válido para visitar un destino. La inmensa mayoría de visitantes simplemente busca disfrutar de sus vacaciones y, al mismo tiempo, contribuir a la economía local.
Y quizá aquí convenga hacer otra reflexión. A fuerza de hablar de lujo, corremos el riesgo de olvidar qué es lo que realmente inyecta riqueza en nuestras islas. En ocasiones parece que el relato del turismo premium sirve para desviar la atención de algunos problemas estructurales que siguen pendientes de resolver y, al mismo tiempo, para convencernos de una ficción colectiva: que la mayoría de quienes nos visitan pertenecen a un segmento VIP. La realidad es mucho más diversa. Mallorca ha sido históricamente un destino de éxito porque ha sabido atraer a perfiles muy distintos, y esa diversidad es precisamente una de sus mayores fortalezas.
Por eso, cuando decimos que «no queremos más y queremos mejor», quizá convendría completar la frase para evitar interpretaciones equivocadas. Porque el debate no debería centrarse en quién viene, sino en qué modelo turístico queremos construir. Y, sobre todo, en cómo conseguimos que la riqueza que genera el turismo llegue de forma más eficiente al conjunto de la sociedad.
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