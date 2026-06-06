El Corpus o las puertas del verano

Hace décadas, la fiesta del Corpus marcaba el inicio del verano. Era tiempo de estrenar ropa ligera, tomar el primer helado y sentir los primeros golpes de abanico. Ahora todo eso ha cambiado: el calor llega cuando quiere, sin avisar, y se instala como un vecino pesado que nadie ha invitado.

También ha cambiado la fiesta del Corpus Christi. En nuestra diócesis, dejó de celebrarse en jueves para trasladarse al domingo. Pero no solo ha cambiado la fecha; también la piedad eucarística parece vivir hores baixes. En Palma, lo esencial permanece —el oficio solemne y la procesión triunfal por las calles del centro histórico—, aunque algunos detalles se han ido perdiendo por el camino.

Hace años desapareció, para mí, uno de esos vestigios seculares cargados de significado: el paso por la calle Argenteria. Era un recuerdo vivo de cuando todavía no existía la calle Colom y la antigua vía de las joyerías concentraba buena parte de las procesiones de la ciudad. Quizá algún día pueda recuperarse ese pequeño fragmento de patrimonio inmaterial —porque los itinerarios procesionales también lo son—. Al fin y al cabo, añadir dos calles más no parece una dificultad insalvable.

Recreación por IA de las antiguas lledànias parroquiales / .

La procesión del Corpus fue, desde sus orígenes, una procesión festiva. La cara luminosa de una moneda cuyo reverso es el Jueves Santo: una celebración que, por la inmediatez dramática de la Pasión, apenas permite recrearse en la grandeza del regalo eucarístico. Por eso comenzó a salir la forma consagrada a las calles, como un emperador que recorre sus dominios entre la aclamación de sus súbditos.

Y el Concilio de Trento, reafirmándose frente a los planteamientos luteranos, impulsó expresamente la ceremonia triunfal; es decir, pidió celebraciones en que se tirase la casa por la ventana: damascos en los balcones, calles entoldadas, murta a espuertas, altares efímeros y cuanto hiciera falta. A ello se sumaban los repiques de campanas, la música, los bailes, los personajes bíblicos recreados, los gigantes y los cavallets. También nunca faltaron marxandos que pusieran mesas de avellanas y otros. Sin pretenderlo, el Corpus terminó convirtiéndose en la fiesta más popular del calendario litúrgico.

¿Qué queda hoy de todo aquello? Algo, sí: la lledània catedralicia y los bailes de la Escola de Música i Danses de Mallorca. ¿Qué podría recuperarse? Mucho. Muchísimo.

Y no quisiera terminar sin recordar aquellas iniciativas del Corpus en los patios de Palma. Nuestros patios merecen unas jornadas propias, y el Corpus era una magnífica excusa para abrirlos temporalmente, sin barreras, decorados de forma efímera, con propuestas artísticas y pequeños conciertos. ¿Por qué no recuperar aquella idea?

Pero aquí nadie mueve ficha. Ni lo conocen, ni les interesa, ni parece importarles demasiado. Ya han llegado los turistas y en cada esquina del centro pueden comprarse un gelato italiano.

Los románticos, mientras tanto, seguimos recordando a Pere d’Alcàntara Penya y aquellos versos entrañables:

Francina! ¡La processó!

¡La processó que ja vé!

Posa el domàs al balcó,

que ja doblega el cantó

del cap d’avall del carré…