Trump se ha transmutado en Biden

Los obstinados en criticar al presidente estadounidense por sobre todas las cosas no han reparado en que Donald Trump se ha transmutado en el irrelevante Joe Biden. El fracaso en Irán ha significado la autodestrucción del deslenguado imbatible, que ha sido derrotado por su soberbia en una degradación que lo empareja con el triste ocaso de su predecesor.

Habrá que demostrarlo. Los tres titulares más destacados en el ‘New York Times’ del pasado jueves rezaban que «Los Republicanos empiezan a desafiar los límites del poder de Trump exhibiendo su propia fuerza», «El Congreso vota para frenar a Trump en la guerra de Irán, en un rechazo bipartidista» y «Estos son los Republicanos que han roto con Trump en la guerra de Irán». Es difícil mostrarse más explícito. Si se sustituye Biden por Trump y Demócratas por Republicanos, se dibujará el calvario que sufrió el penúltimo presidente a lo largo de 2024.

La eternización de la guerra de Irán se ha comparado con preocupación desde Washington, con la perspectiva de un nuevo Vietnam empantanado. Sin embargo, el ridículo en que incurre Trump al afanarse en unas negociaciones entreguistas que había censurado en Obama recuerda la vergonzosa evacuación de Kabul, durante el mandato de Biden. De hecho, el penúltimo presidente también fue acusado de escenificar una segunda huida de Saigon.

Trump sigue golpeando con fuerza, según acaban de comprobar los hoteleros españoles en Cuba, pero Ian Bremmer es de los pocos expertos que han advertido que el presidente estadounidense «tiene una mandíbula de cristal, no encaja los golpes del rival». Países asiáticos como Afganistán o Irán se han especializado en demostrar la fragilidad de los imperios occidentales que aspiran a sojuzgarlos. Y quién iba a decirlo, la táctica para anular a Trump consistía en devolverle cada afrenta con puntualidad.

De repente, ya no se habla de la prolongación del trumpismo más allá de 2028, no habrá un imperio de mil años. Y en esta desaparición del mito de la presidencia vitalicia reaparecen las similitudes con Biden, a quien se le arrebató en el tramo final la posibilidad de acceder a un segundo mandato. El libro de más éxito sobre el ocaso del último Demócrata se titula ‘Pecado original: El declive del presidente Biden, su encubrimiento y su desastrosa decisión de presentarse de nuevo’. No se necesitarán apenas correcciones para enfocar el segundo mandato de Trump.

A partir del atentado del 13 de julio de 2024 que le lamió la oreja, Trump se convirtió en el protagonista absoluto de la actualidad planetaria, con una energía inverosímil en una persona que se halla al borde de los ochenta años y que acabará su mandato como el líder más provecto de Estados Unidos. Durante casi dos años desde el disparo que le sirvió de trampolín, el presidente USA ha sido el pan nuestro informativo de cada día. Ha monopolizado el espectáculo, a menudo con dos sesiones diarias.

Las dotes histriónicas de Trump son tan innegables como su autodefinición de «Hemingway de Twitter». Esta exhibición caducó al prolongarse la guerra de Irán sin que las protestas se extendieran por las calles de Teherán, según le había prometido Netanyahu al presidente estadounidense en la ‘situation room’ de la Casa Blanca. Ahora mismo, el regreso de la dinastía Pahlevi suena a una parodia de ‘Borat’, aunque también figuraba en el menú que compró la Casa Blanca.

Equiparar al Trump actual con Biden conlleva la denuncia de que no se ha evaluado en profundidad el daño que el penúltimo presidente causó a su país, y por tanto al resto del planeta. Por mucho que Jill Biden haya salido en auxilio de su débil marido con sus memorias «Una panorámica desde el Ala Este», la caída del imperio americano no excluirá un mandato Demócrata desorientado y vacilante.

La aceleración de los tiempos invita a valorar la herencia del trumpismo antes de su licenciamiento oficial. El movimiento pasará a la historia como el tiempo de la palabra torrencial y desprejuiciada, pero también liberada de cualquier significación permanente. Verbigracia, Elon Musk llama «pederasta» a Trump por sus conexiones con Epstein. No efectúa la máxima acusación en privado, sino en X. La ruptura inevitable se salda con el presidente acusado de infamia reconociendo que el hipermagnate «es un gran tipo, que acierta el 95 por ciento de las veces». A continuación, el hombre más rico del mundo será invitado a la cena oficial en la Casa Blanca con el heredero saudí, y viajará con el avión presidencial a Pekín. En la era del agravio permanente, ninguna imputación se queda adherida a su destinatario ni a su autor, pero la liberalización del idioma avanza imparable.

En Irán se libra la guerra de Schrödinger, no se sabe si esta apagada o sigue vigente. El estancamiento llevó al presidente estadounidense a declarar el pasado lunes que «no me importa lo más mínimo si las negociaciones de paz han acabado, esto se está volviendo muy aburrido». Es un excelente autodiagnóstico, el planeta se esta cansando de Trump. Y este sentimiento se contagiará a quienes han catapultado su popularidad por oposición al monstruo, véase Bad Bunny.