Regulamos la entrada de vehículos para mejorar la calidad de vida de los mallorquines

Mallorca da hoy un paso firme hacia el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus residentes. El Consell de Mallorca aprueba la Lley de Regulació d’Afluència de Vehicles. Una norma que es el fruto de un amplio consenso político y de las entidades que conforman el sector de la movilidad. Todo ello, con la finalidad de reducir las retenciones y mejorar la fluidez del tráfico de nuestras carreteras. Siempre pensando primero en el bienestar de las personas que viven en Mallorca.

Se ha elaborado una ley con una fuerte cobertura técnica y jurídica contando con los técnicos y juristas de la institución. Siempre hemos tenido claro que una norma de estas características tiene que perdurar a lo largo de las legislaturas para que tenga los efectos deseados. Por este motivo, hoy todos los mallorquines estamos de enhorabuena.

Empezamos en el año 2023 de cero. No había ningún estudio, ni análisis, ni diagnóstico real del estado de saturación de nuestras infraestructuras y eso que los colapsos circulatorios se venían produciendo desde el año 2015 y 2016. Encargamos el primer estudio de carga de nuestra red viaria que puso cifras a lo que desde hacía años todos los mallorquines y turistas veníamos sufriendo en forma de retención en la carretera, especialmente para acceder a Palma. Unos 400.000 vehículos entraron por los dos puertos mallorquines en 2023, cifra que suponía un 108% más que seis años atrás. En 2017, circulaban por Mallorca, incluyendo residentes y turistas, 834.263 vehículos. En 2024, esta cifra alcanzó los 956.660. Unos datos que son lo suficiente elocuentes y que nos obliga, a los que tenemos la responsabilidad de gobernar, a tomar decisiones valientes como es el impulso de esta ley. Unas medidas que en ningún momento se empezaron a poner en marcha durante las dos últimas legislaturas pese a que nuestras carreteras ya sufrían un alto nivel de saturación. En Formetera y especialmente en Ibiza han sido pioneros en la regulación en Balears y en un solo año han eliminado unos 35.000 coches de sus carreteras. Son el ejemplo a seguir para nosotros.

La Llei de Regulació d’Afluència de Vehicles a Mallorca que impulsamos establece un cupo máximo a la llegada de vehículos que no tributen en la isla con sanciones de entre 300 y 30.000 euros más la posibilidad de inmovilizar a los vehículos sin autorización de entrada. Asimismo, propone un techo máximo para los vehículos destinados al alquiler y una tasa para todos los coches que desembarquen en Mallorca. Los residentes con vehículo que tributen en Mallorca quedan del todo exentos de esta regulación y de la tasa. Mientras, las personas no residentes pero que sean propietarios de una vivienda en la isla se les permitirá un solo vehículo, siempre y cuando tribute en Mallorca.

Una de las novedades y que es una de las peticiones de los sectores económicos es que los temporeros que vengan a trabajar a la isla con vehículo estén exentos de la regulación. Eso sí, deberán acreditar con un contrato de trabajo su condición para esta excepción. La norma habla de otras excepciones a la regulación. Es el caso de los vehículos propiedad de residentes adquiridos mediante leasing o de residentes en Menorca, Ibiza y Formentera que tengan que desplazarse a Mallorca por motivos laborales o de salud.

El cupo anual de entrada de vehículos y de los coches de alquiler lo establecerá un estudio de carga anual o bianual que será aprobado por el pleno del Consell de Mallorca. Asimismo, el precio de la tasa será fijado por una ordenanza fiscal. La Proposición de Ley será remitida al Parlament para su aprobación definitiva. El Consell debe elaborar un reglamento, pero la ley puede entrar en vigor sin necesidad de este reglamento, tal y como sucedió en Ibiza. Nosotros trabajamos para que sea una realidad lo antes posible y si es el 2027, mucho mejor.