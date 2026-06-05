El Nuevo Orden Mundial es el Viejo Orden Mundial

El genocidio de Gaza, la anexión de Cisjordania, los bombardeos y parcial anexión del Líbano, el ataque a Irán, la amenaza a Groenlandia, México, Colombia y Cuba y la intervención del petróleo venezolano, entre otros muchos, suponen la vuelta al orden mundial anterior a 1945. La ONU se ha convertido en intrascendente, su Consejo de Seguridad Nacional es una reliquia de 1945 desconectada del siglo XXI y el colonialismo ha vuelto con una fuerza inusitada. Jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional, el Tribunal Internacional de Justicia, el Tribunal Penal Internacional y funcionarios de la ONU, investigadores de las violaciones de Israel de la Convención contra el Genocidio, han sido atacados o incluidos en asociaciones terroristas y sus cuentas congeladas. La BBC denuncia que más de 1 millón de personas - el 22 por ciento de la población libanesa- ha sido desplazada, cuando el Líbano era el país del mundo que más refugiados acogía per cápita: 2 millones de gazatíes y 3 millones de iraníes. Seis millones de personas se han quedado sin hogar y el 80 por ciento de Gaza es inhabitable.

El ultra Meir Kahane y su partido Kach defendían que «la violencia es una virtud judía y la venganza un mandamiento divino». Sin anestesia. La ideología que ha representado Netanyahu durante 40 años. Cuando Isaac Rabin negociaba la paz con los palestinos, en los 90, los partidarios de Netanyahu coreaban «muerte a Rabin y muerte a los árabes» hasta que fue asesinado por un energúmeno. Desde 1996 alienta las consignas kahanas y alimenta a extremistas como Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, Avigdor Lieberman, Gideon Sa’ar, Naftalí Bennett y otros. Desprecia los derechos humanos y justifica la masacre para limpiar Israel de lo que considera grupos étnicos indeseables.

El nuevo orden mundial impuesto por Israel y EE. UU., con el tácito consentimiento europeo, acarrea nuestra pérdida de credibilidad; cuestiona nuestra democracia y nuestras supuestas virtudes se desentienden de la colonización porque ignoramos el genocidio palestino y el repugnante «proyecto de emigración», que significa expulsar a los gazatíes de su país. A los que queden.

El padre de Netanyahu, Benzion, fue asistente en los EE. UU de Vladimir Jabotinsky, fundador del sionismo revisionista y líder del partido Herut, quien definió a Benito Mussolini como «un buen fascista». Defendía apropiarse del territorio de la Palestina histórica. Intelectuales judíos como Albert Einstein, Hannah Arendt y Sidney Hook publicaron en el New York Times que se «trataba de un partido muy similar en su organización, métodos, filosofía política y atractivo social a los partidos nazi y fascistas». Porque siempre ha existido una virulenta variante del fascismo en el sionismo, pero nunca había sido tan fuerte.

La decisión de destruir Gaza es una constante en el sionismo de extrema derecha, heredero del movimiento Kahane. Aluden reiteradamente a los amalecitas bíblicos aniquilados por los israelitas. Los americanos utilizaron el mismo pasaje bíblico en el genocidio de los nativos americanos (indios). Netanyahu considera que los palestinos están destinados a la extinción; aspira a destruir la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén, la tercera más importante de los lugares sagrados musulmanes, para reconstruir sobre ella el tercer templo judío, lo cual supondría un terremoto en el mundo musulmán. Se está anexionando Cisjordania, que llaman Samaria y Judea, bajo la premisa ultraortodoxa del Shas y el Judaísmo Unido de la Torá, partidos socios e indistinguibles en su fanatismo de la teocracia iraní.

El genial dramaturgo James Baldwin (1924-1987), sin cuya lectura no pueden entenderse los EE.UU, previó la vuelta a este viejo orden cuando escribió que «existía una terrible probabilidad de que las poblaciones occidentales, luchando por aferrarse a lo que han robado a los nativos e incapaces de mirarse en el espejo, precipitaran un caos en todo el mundo que si no acaba con la vida del planeta provocará una guerra racial como nunca antes se haya visto y por la que generaciones venideras maldecirán nuestros nombres para siempre». Lo que no previó es que se hiciese con la complicidad del presidente de los EE.UU. y liderado por Israel.