Marrullerías

El presidente Sánchez esperaba grandes resultados iconográficos de su visita al Papa León XIV en el Vaticano: la coincidencia con el Santo Padre en la consideración de la regularización puesta en marcha, y la de ser, ambos, objeto de las descalificaciones de Trump. Pero parece que al presidente ya no le acompaña esa especie de baraka que le permitió el equilibrio de un sistema de fuerzas destituyentes y contradictorias. Le posibilitaron estar en el Gobierno, pero le impidieron gobernar. El que vamos a entrar en el cuarto año de legislatura sin haber aprobado un solo presupuesto del Estado, la señal inequívoca del ejercicio de la soberanía, es la máxima constatación de un país sin rumbo, abandonado a su suerte por un político sin escrúpulos y unos aliados que no le van a la zaga, dispuestos morir matando. Pero a él qué más le da, si ha llegado a presidente no ha sido para servir al país sino a sí mismo. La visita quedó opacada por la presencia, el mismo miércoles, de la UCO entrando en la sede del PSOE de Ferraz. Esa fue la primera bomba que deflagró cuando se las prometía tan felices por la recepción papal. El Papa es una referencia icónica, religiosa, social y espiritual inesquivable, aun para un no creyente. El día de su elección por el cónclave cardenalicio no pude evitar un respingo emocional al darme cuenta de que por primera vez en mi vida el Papa era más joven que yo, una señal de final de trayecto. Ojalá que, como un cometa recién descubierto, sea con su venida a España augurio de mejores tiempos para sus ciudadanos. La segunda deflagración fue la entrada de la UCO en la dirección general de la Guardia Civil, en busca de los expedientes en manos de los mandos al servicio del PSOE a los guardias civiles que habían investigado a la trama de las mascarillas. Sánchez compareció en rueda de prensa en Roma, demudado, macilento como un personaje de Caravaggio acosado por sombras, balbuceando cinismos cruentos y favoreciendo las preguntas de los periodistas de medios amigos. Se esforzó, como acostumbra, en cantar las maravillas de su gestión y en denostar a una oposición que se empeña en estar «en contra de los grandes avances del país». Las monsergas de siempre superadas en cinismo esta vez por el descaro en afirmar que no podía adelantar las elecciones generales que favorecerían a su partido porque su obligación era mantener la estabilidad que necesitaba el país, cuando se completara la legislatura en 2027. No puede ser que no sepa que sabemos que miente, que su desempeño del poder nada tiene que ver con la ideología, no la tiene, sólo con su condición personal de autócrata, de psicópata de manual que tiene secuestrado al país. Lo sabe, pero le da igual. Y sus seguidores del PSOE también lo saben, y les da igual. Como a Esteban y Puigdemont, a pesar de sus mohines para quedar bien; les renta. Como a sus aliados de Sumar, Bildu, ERC, BNG, Compromís, también lo saben, y también les da igual, les renta más cuanto más débil es. Los suyos por sectarismo, la extrema izquierda, por sectarismo sumado a que nunca más van a disfrutar del poder y sus sueldos. Por eso no le echan, porque son menos poderosos que él, pero igual de miserables.

La primera entrega del sumario del juez Pedraz sobre las cloacas del PSOE se conocería el pasado lunes. En él se describían las andanzas de la tropa de Leire Díez, constituida el mismo día de abril de 2024 en que Sánchez, enrabietado por la imputación a su esposa, dirigió una carta a la ciudadanía y denunció una trama política, judicial y mediática de bulos para acabar con él contra la que anunciaba un plan de actuación. Lo dirigía desde Ferraz Santos Cerdán que, en contra de lo confesado se reunió no menos de veintidós veces con Díez, financiando con facturas falsas hasta un total de 180.000 euros, 45.000 para ella y el resto para financiar las órdenes contra guardias civiles, «a Balas lo quiero muerto», contra fiscales (Luzón, Grinda) a los que se pretendía extorsionar, y demás «adversarios» del Gobierno. Límpiese todo dijo el one, según Díez y Pérez Dolset a los que acompañaban el abogado Teijelo y Zarrías. A la empresaria Carmen Pano que había declarado ante el juez haber entregado en dos bolsas de plástico un total de 90.000 euros, se le prometieron 50.000 que podían llegar hasta 250.000 si se desmentía de su declaración. El juez Pedraz imputó también por la emisión de facturas falsas a Ana María Fuentes, la gerente del PSOE. La implicación de Moncloa con esta trama se deduce de la participación de Antonio Hernando, en sus reuniones en Ferraz.

La estrategia de supervivencia consiste en la propagación de una desquiciada cadena de oxímoros que repiten como papagayos toda la cohorte de lacayos ministeriales. Así la portavoz del Gobierno no se recata en denunciar las resoluciones de los jueces que forman parte de la conjura judicial contra el Gobierno y el PSOE y, al mismo tiempo se permite, enfatizando la frase, proclamar el respeto a la Justicia. El inefable dóberman de Transportes denuncia la conspiración para tumbar al Gobierno con métodos no democráticos y malas artes. Las malas artes son las que conducen al PSOE a ser encausado por los jueces con la corrupción de la trama de las mascarillas en plena pandemia del covid, las comisiones por adjudicaciones públicas de Cerdán, el puterío con dinero público y corrupción de Ábalos, la corrupción de Begoña Gómez, la de su hermano en la Diputación de Badajoz, el delito del fiscal general del Estado, la trama de los hidrocarburos, el rescate de Plus Ultra, la corrupción de Zapatero y la cloaca organizada por el PSOE para desacreditar a jueces, fiscales, guardias civiles y todo cuanto pueda significar freno a su corrupción. Es la cadena de presuntos delitos que investigan los jueces el método por excelencia democrático que sólo puede calificar como conspiración un Gobierno tan corrupto que para mantenerse en el poder ya sólo le queda invocar la amenaza de un golpe de Estado. Sánchez invoca las marrullerías de la oposición para defenderse. Todos los ministros repiten la frase de forma sincronizada. Son tan ridículos como pueriles en sus marrullerías. Que un personaje que ha hecho de la marrullería el santo y seña de su periplo vital, empezando por el plagio de su tesis doctoral, siguiendo por su intento de pucherazo en el comité federal de 2016, sus traiciones a los compromisos electorales y su traición a la Constitución con la ley de amnistía, la restriegue a sus opositores, da la medida de su profunda inmoralidad y cinismo.