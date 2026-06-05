Opinión | TEMPUS EST IOCUNDUM
Això ja no és l’Havana!
A Donald Trump li ha bastat exhibir el cas de Veneçuela per tal que entenguessin el missatge. Els hotelers mallorquins també ho han comprès
Trenta anys enrere, cada darrer dimecres de mes se celebrava una reunió molt especial a la casa de l’agregat comercial de l’ambaixada espanyola a Cuba. Era una trobada dels empresaris espanyols amb interessos a l’illa. Un de cada tres havien arribat des de les Balears.
El desembarcament de les illes mediterrànies a la caribenya començà a mitjans dels anys vuitanta. La cadena Royaltur assessorava les autoritats turístiques castristes, però evità la passa d’entrar en la gestió directa. En canvi, a finals de la dècada, sí que ho va fer Gabriel Escarrer. Es convertí en l’home que tenia línia directa amb Fidel Castro. Al fundador de Sol, avui Melià, el seguiren Iberostar i altres cadenes. Fins i tot la dels Barceló, malgrat que ells sempre foren més de República Dominicana, després que un desconegut insistís, i finalment aconseguís, embarcar Gabriel Barceló en una avioneta amb la qual aterraren a una platja deserta i d’arena fina, que avui controla la nova generació de l’empresa.
Però els hotelers no foren els únics a sentir la crida cubana. Friusa, presidida per Gabriel Perelló, montava bufets als hotels i no deixava de rebre ofertes per fer més negocis amb les autoritats comunistes. Dos socialistes menorquins, Antoni Villalonga i Kim Vivó crearen Habalear el 1992 i es dedicaren a la producció de marroquineria i calçat. La fórmula sempre era la mateixa, un 49% del capital de la societat era dels inversors mediterranis i un 51% quedava en mans de les autoritats locals.
No tot eren grans empresaris o polítics amb influència. Foren molts aquells que anaren «a fer l’Havana». Domingo Muñoz instal·lava màquines que venien… Coca-Cola! Turistes i locals no suportaven la Tropicola, versió local del refresc. Pep Casas aspirava a entrar en el negoci de l’oci nocturn en el país del cabaret Tropicana. Dos poblers es dedicaren a embotellar aigua. Els germans Berga començaren fent fotos als turistes i després es dedicaren a vendre material fotogràfic.
En bars com Las Cañas, de l’hotel Habana Libre, antic Hilton, compartien les seves experiències cubanes. Alguns, els menys professionals, es dedicaren més als plaers tropicals que als negocis. La majoria en tenien prou amb trobar «solucions verdes» pels seus problemes. Aquest color era sinònim de dòlar. Si mancava oli, un raspall de dents o combustible, s’arreglava amb el verd. Per exemple, el principal proveïdor de benzina era el Bisbat, fàcilment seduïble amb la divisa del Cèsar nord-americà.
En general, es tancaren bons negocis a Cuba. No era necessari fer inversions multimilionàries ni negociar amb els sindicats. Bastava tenir contents els jerarques del país. Els molt capitalistes hotelers mallorquins s’entengueren la mar de bé amb el poder comunista.
El 1996 arribà un ensurt. El 24 d’octubre l’aviació cubana va abatre una avioneta en la qual viatjaven quatre estatunidencs originaris de l’illa. És el mateix incident pel qual trenta anys després es vol jutjar Raúl Castro. Llavors es limitaren a aprovar la Llei Helms Burton amb la qual es pretenia embargar les empreses estrangeres que comerciaven amb Cuba. La incidència real de la norma fou nul·la.
En canvi, dues cadenes hoteleres mallorquines han renunciat aquesta setmana a continuar l’explotació de bona part dels hotels que gestionaven a l’illa. Iberostar s’ha desvinculat de dotze dels vint hotels que duien la seva marca. Melià, que l’any 1993 només administrava tres hotels, ara ha renunciat a quinze dels trenta-quatre establiments amb el seu nom. Per ells, això ja no és l’Havana.
Els Estats Units no han necessitat esfondrà un cuirassat Maine, com feren el 1898, i culpar els espanyols per convertir l’illa en una colònia on la màfia acabà controlant els casinos i els prostíbuls. A Donald Trump li ha bastat exhibir el cas de Veneçuela als hereus del castrisme per tal que entenguessin el missatge. Els hotelers mallorquins també ho han comprès. Amb diferents paraules és el mateix que Al Pacino, en el paper de Michel Corleone, digué al seu germà en la ficció James Caan a una de les escenes més conegudes d’El Padrí: «No és res personal, tan sols negocis».
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