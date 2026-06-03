Opinión | Tribuna
Per un reconeixement de la pesca mediterrània
Recentment, les cinc comunitats mediterrànies d’Espanya hem tramès un escrit a la Comissió Europea (CE) per reivindicar que tracti millor la pesca mediterrània i per exigir l’adopció d’un reglament òmnibus de pesca que permeti una aplicació proporcionada de la política pesquera comuna (PPC), d’acord amb els principis de bona governança, regionalització i sostenibilitat integral.
L’avaluació de la PPC, feta el 2025 per la mateixa CE, revela un desequilibri estructural entre els tres pilars de la sostenibilitat pesquera. Tot i que la PPC ha contribuït significativament a millorar el pilar ambiental —amb una clara recuperació de les poblacions de peixos a la Mediterrània—, també ha tingut un impacte econòmic i social molt negatiu. Això es deu, especialment, al fet que la CE assimila la flota costanera mediterrània a la pesca industrial a gran escala i imposa mesures de gestió i control desproporcionades, que no s’adapten al seu perfil de risc baix i traçabilitat alta.
En la darrera dècada, la Mediterrània ha registrat una reducció substancial de la mortalitat pesquera i una recuperació progressiva de la biomassa, fet que confirma que la flota ha implementat amb èxit els objectius ambientals de la PPC. No obstant això, aquesta evolució ha estat a costa d’un alarmant declivi socioeconòmic d’un sector estratègic per a l’economia blava, la seguretat i sobirania alimentàries i el patrimoni cultural i gastronòmic. Durant dècades, estimulada per la nefasta influència d’alguns grups ecologistes, la política pesquera de la CE a la Mediterrània estava esbiaixada per la idea que els europeus mediterranis som uns tramposos incorregibles i que calia eliminar la pesca de ròssec. Afortunadament, es detecten canvis en la CE, que es comença a adonar que mai no renunciarem a les nostres barques ni als nostres pescadors, perquè formen part de la nostra identitat mediterrània.
Sense renunciar als principis essencials de la PPC, hem proposat la modificació de quatre reglaments europeus per simplificar i adaptar la PPC a la realitat de la flota mediterrània i garantir la sostenibilitat econòmica i social del sector sense comprometre els avenços ambientals assolits. En concret, demanam a la CE:
1. Que reconegui legalment la flota costanera mediterrània, amb una definició específica que reculli millor la dinàmica pesquera de la Mediterrània i permeti mesures de gestió més adaptades a les particularitats de la regió i la seva flota.
2. Que incorpori una governança basada en la cogestió pesquera, amb la participació de les administracions regionals, del sector, de la comunitat científica i de les organitzacions socials, com també la territorialització de les pesqueries locals de la Mediterrània.
3. Que simplifiqui el Reglament de control i prioritzi el pesatge de les captures a terra en lloc de fer-ho a bord, de camí a port. Això inclou eximir les nostres barques de l’obligació de la notificació prèvia d’entrada amb estimació del pes de les captures, com també de la classificació i la pesada individual de la morralla.
4. Que revisi el concepte d’esforç pesquer i el basi en l’activitat regulada real en lloc de la potència instal·lada dels motors, fet que facilitaria la modernització, la descarbonització i la seguretat.
5. Que revisi el Reglament sobre la pesca demersal a la Mediterrània occidental i hi incorpori el principi de precaució socioeconòmica, com també l’obligació d’avaluar els indicadors socials i econòmics; que suprimeixi el concepte malintencionat de població més vulnerable, que no s’adapta a la pesca mixta mediterrània, i que elimini la doble limitació de la gamba vermella.
Ha arribat l’hora que es reconegui l’esforç del nostre sector pesquer i que deixem de tractar-lo com a sospitós habitual. Hem d’estar orgullosos de conservar-lo i, almenys jo, n’estic.
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