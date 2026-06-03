Atalanta acaba de publicar una interesante antología del libro crucial de la mística judía española: el Zohar o Libro del esplendor, atribuido a Moisés de León y que ahora podemos leer en la pulcra edición preparada por Lola Josa. El Zohar es un libro denso y fascinante que nos introduce en los recovecos de la espiritualidad hebrea, no siempre sencilla para el lector occidental. Su lectura, sin embargo, resulta apasionante. Une al estilo narrativo propio de los judíos –no olvidemos que la Biblia es, sobre todo, un libro de relatos– el uso continuo de un simbolismo alfabético -con abundantes ribetes gnósticos- refinado a través de los siglos. No nos hallamos ante la inteligencia de los griegos, abstracta y metafísica, sino ante una herramienta mucho más cercana al hombre, inmersa en el tiempo y que se pregunta por las verdades fundamentales desde las heridas inherentes a la experiencia histórica.

En uno de sus capítulos, leemos sobre el Ángel exterminador, el heraldo de la muerte: «Cuando la muerte azota una ciudad o el mundo, nadie debe mostrarse en la calle, porque el Ángel exterminador está autorizado a matar sin reparo». Uno se acuerda enseguida del encierro que trajo consigo la pandemia del covid, aunque el autor del libro estuviera pensando en Sodoma y Gomorra, en Noé o en la muerte de los primogénitos de Egipto. Al tratarse de una religión fundada en la memoria, se diría que la historia ilumina siempre el presente y el futuro. La etimología también lo hace y, así, el autor observa que «hubo un ‘diluvio’, mabul, porque Mejabel, ‘el exterminador’, está implícito en aquel». Con esta mística de las palabras, la Cábala buscaba desentrañar la escritura secreta de un Dios oculto y a la vez cercano al hombre, ligado íntimamente a él desde la Creación. Lo definitorio del ser humano se refleja en su rostro. Un filósofo tan actual como el lituano Emmanuel Lévinas basó todo su pensamiento sobre el mandato ético que se desprende del rostro de nuestro prójimo, de una mirada necesitada de ayuda. Pero esta idea, fecunda y moderna, hunde sus raíces en este libro medieval, obra de un cabalista leonés. Reflexionando sobre el Diluvio universal, escribe: «Noé debía ocultarse y no quedar expuesto en medio del mundo. Sin embargo, el arca era visible y quedaba expuesta. ¿Cuál es la enseñanza? Lo que se debe evitar es que el Ángel exterminador vea el rostro de la persona. Si no lo ve, no tiene poder alguno sobre ella».

La triple centralidad en el Zohar de la memoria, la palabra y el rostro sigue vigente a día de hoy. Una cultura que conserva el recuerdo de su pasado, que honra el lenguaje y la literatura, que obedece a una ética encarnada y que mira a los ojos sin ocultarse en refinadas abstracciones dará lugar a una sociedad sana o, al menos, con capacidad de regeneración; es decir, dispuesta a afrontar el futuro con esperanza, a pesar de todos los pesares. Una idea crucial en este libro de la mística judía es que todo depende de nuestros actos, en otras palabras, que todo pasa por nuestra responsabilidad: el bien y el mal, los aciertos y los errores, la humanidad y la inhumanidad. No siempre tenemos presente esta lección. Pero es bueno que ilumine nuestras vidas.