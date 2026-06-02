Myriam Fuentes Milani: educar des de la innovació, la convivència i la diversitat
Parlar de Myriam Fuentes Milani és parlar d’una de les figures que millor representen la transformació educativa viscuda a Mallorca durant les darreres dècades. Directora de l’IES Antoni Maura i vinculada al centre des de l’any 1992, ha estat una de les principals impulsores d’un model pedagògic que ha convertit aquest institut en un referent de la innovació educativa, de l’atenció a la diversitat i de la convivència escolar. Ara, aquest mes de juny, es jubila.
L’Antoni Maura no és un centre qualsevol. Situat al barri de Nou Llevant de Palma, ha estat històricament un institut marcat per la diversitat social, cultural i econòmica del seu alumnat. Durant anys va haver d’afrontar dificultats importants, amb elevats índexs de conflictivitat i abandonament escolar. Però precisament d’aquella realitat complexa va néixer la necessitat de repensar l’educació i cercar noves maneres d’ensenyar i d’acompanyar els joves.
En aquest procés, Myriam Fuentes ha tengut un paper determinant. La seva visió educativa s’ha basat en una idea senzilla, però profunda: l’escola no pot limitar-se a transmetre continguts, sinó que ha de formar persones. Per això ha defensat sempre una educació que combini l’aprenentatge acadèmic amb el desenvolupament emocional, la participació de l’alumnat i la construcció d’un entorn de respecte i inclusió.
Sota la seva direcció, l’IES Antoni Maura ha apostat decididament per metodologies innovadores que s’allunyen dels esquemes més tradicionals. El treball per projectes, la robòtica educativa, les tecnologies digitals, la gamificació i els entorns col·laboratius han passat a formar part del dia a dia del centre. Aquesta transformació no s’ha fet només per modernitzar les aules, sinó amb l’objectiu d’augmentar la motivació de l’alumnat i adaptar l’ensenyament a les necessitats reals del segle XXI.
Però si hi ha una característica que defineix especialment la feina de Myriam Fuentes és la seva aposta per l’atenció a la diversitat. L’IES Antoni Maura és avui un dels centres més heterogenis de les Illes Balears, amb alumnat procedent de desenes de nacionalitats diferents i realitats personals molt diverses. Lluny de veure aquesta pluralitat com un problema, el centre l’ha convertida en una de les seves grans riqueses educatives.
La directora ha defensat reiteradament que la inclusió no consisteix simplement a integrar alumnes diferents dins una mateixa aula, sinó a construir una comunitat educativa on cadascú pugui sentir-se escoltat, valorat i respectat. Aquesta filosofia ha contribuït a millorar notablement la convivència i a reduir l’abandonament escolar, un dels grans reptes de molts centres educatius actuals. Segons ella mateixa ha explicat, les innovacions introduïdes en la gestió educativa i de la convivència han permès reduir de manera significativa aquest abandonament.
Un altre dels aspectes destacables de la seva trajectòria és la importància que dona a la participació de l’alumnat. El Consell d’Alumnes impulsat al centre és un exemple d’aquesta manera d’entendre l’educació: els estudiants no són simples receptors de coneixement, sinó protagonistes actius de la vida escolar. Aquesta aposta per la participació i la corresponsabilitat ha estat objecte fins i tot d’estudis i publicacions especialitzades dins l’àmbit educatiu.
La transformació de l’Antoni Maura també ha estat reconeguda fora de les Illes. Diversos mitjans i institucions han destacat el centre com un model innovador capaç de combinar tecnologia, inclusió i qualitat educativa. La digitalització de les aules, la incorporació de plataformes de treball col·laboratiu i la reorganització dels processos d’aprenentatge han situat l’institut com un referent dins el panorama educatiu actual.
Però probablement el mèrit més gran de Myriam Fuentes no es troba només en els projectes o en les innovacions metodològiques, sinó en haver contribuït a canviar la percepció social del centre. L’IES Antoni Maura, que durant anys havia arrossegat determinats estigmes, és avui un institut reconegut per la seva capacitat de transformar realitats i generar oportunitats.
En una època en què l’educació afronta desafiaments constants —diversitat cultural, canvis tecnològics, desigualtats socials i noves necessitats emocionals—, figures com Myriam Fuentes Milani representen una manera de dirigir basada en el compromís, la proximitat i la convicció que educar és, abans que res, ajudar les persones a créixer. I potser és aquesta la seva principal aportació: haver demostrat que un institut pot ser molt més que un lloc on s’imparteixen classes. Pot ser un espai de convivència, de transformació i d’esperança. Bon jubileu, Myriam!
