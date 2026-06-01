La ciudad explicada

Es habitual que se saque a la calle, muchas veces en lugares muy emblemáticos, aquellas cosas que se quieren popularizar. Por ejemplo el deporte, con carreras y caminatas por lugares céntricos, o los libros, en días casi festivos (ahora están en la Plaza de España). También el arte, con instalaciones puntuales o la asentada Nit de l’Art. Las cuestaciones con objetivos benéficos y los días de concienciación sobre enfermedades...

Cuando eso ocurre, se convierten en protagonistas por un día, o un rato, o una semana, y luego se vuelve a la normalidad. Esa presencia es efímera, aunque deje un poso en quienes lo observan o participan.

Pero hay una presencia constante que con eventos puntuales o sin ellos está ahí. Ahí siguen los edificios (si no los derruyen), monumentos (si no los amenazan), esculturas, detalles ornamentales y sitios en los que han ocurrido hechos singulares. Sería estupendo ir encontrando rótulos explicativos de muchos de esos hitos ciudadanos, como ocurre en tantas partes. En Palma hay muy poca explicación y es una paradoja, porque su larga historia da para mucho.

Aprender es un afán humano que nos mejora. Entender, conocer, saber, son capacidades que están por encima del entretenimiento, tan extendido hoy en día y consumado mirando ocurrencias absorbentes en la pantalla de un móvil.

En realidad es entretenido pasear por la ciudad y encontrarte con explicaciones interesantes, a veces sorprendentes. Para quien ve algo por primera vez y desconocía su existencia, es casi un hallazgo. Si además hay algún rótulo explicativo, miel sobre hojuelas. Un lujo.

Decía antes que Palma está muy poco explicada, cosa difícil de entender porque tiene miles de visitantes, locales y extranjeros, diarios. Estaría bien cambiar esa dinámica. Edificios singulares, iglesias, paseos, plazas, monumentos... merecen una información in situ para que quienes los admiren puedan alimentarse un poco más, conociéndolos mejor. Eso es cultura.

La señalización informativa debería ser discreta y estar integrada en el entorno. Durante un tiempo, tuvimos una serie de explicaciones en el centro histórico que el incivismo de muchos impresentables ha arañado, rajado, cubierto de pintadas vandálicas o de desagradables pegatinas. Allí siguen los soportes, el palo vertical y la banderola. Digo yo, que mientras elaboramos un plan completo de «Rètols al carrer», que nos explique lo que hay y quizás lo que hubo; que deje constancia de determinados comercios ya históricos, casas natales o lugares de leyenda negra... ¿No les parece que sería una buena idea recuperar los textos que había ante la iglesia de Montision, Can Dameto o Santa Clara? Solo cito tres, pero hay muchos más. Allí sigue el soporte en condiciones aceptables. ¿Se podría buscar el texto original, ahora ilegible, y volverlo a imprimir y colocarlo en su lugar? En algún ordenador municipal estarán. Sería una solución temporal pero digna. Mientras, ya iremos buscando la solución ideal, que no llega.

Aquí podríamos aplicar aquello de que lo mejor es enemigo de lo bueno. Si tenemos la posibilidad de poner una información ahora, pongámosla, luego ya la mejoraremos.

Hace poco fui a Granada. Ante muchos elementos singulares había su cartela explicativa. Muchas las fotografié y ya en casa, recordé y me empapé un poco más de lo que había visto. Información retroactiva, sí, una forma de alargar los viajes.