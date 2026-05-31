Los hoteles de tres estrellas cuestan seis euros por habitación a los mallorquines

Londres se rinde ahora mismo ante el Zurbarán de 'Visión de San Alonso Rodríguez', la National Gallery acoge al santo jesuita mallorquín que fue portero del colegio palmesano que cumple 150.000 años de antigüedad. / DM

Si la trama de Zapatero ha servido para convertir a Sánchez al catolicismo, daremos la corrupción por bien empleada. A propósito, será curioso observar si la reina Letizia Ortiz impartirá durante la gira española de León XIV la misma instrucción que siempre ha transmitido a través de sus palafreneros en la Catedral palmesana:

-Que a nadie se le ocurra ofrecerle la comunión.

En realidad, los laicos son católicos frustrados, así que vayamos con la religión verdadera a veces denominada economía. El Informe Fénix ha revolucionado Cataluña, al retratar una comunidad en declive, que perderá puestos irremediablemente entre las regiones españolas y europeas. Por lo menos mantiene el liderazgo estatal, y no se ha hundido de la primera posición a la octava como Balears. Por tanto, las conclusiones del escalofriante documento son aplicables a Mallorca aunque empeoradas, divulgaremos los datos que tienen cabida en una sección que no solo leen los niños.

Verbigracia, los economistas catalanes han demostrado que los hoteles de tres estrellas o menos no suponen ninguna riqueza para la geografía que los cobija. Al contrario, las estancias en un establecimiento de dicha (falta de) categoría implican una factura de seis euros por pernoctación a abonar por los residentes. Como lo oyen, bienvenidos al turismo subvencionado, que pagamos a escote para sufrir además las consecuencias en ruido y borracheras. Se ha hablado con frecuencia de una industria sádica, pero querían decir masoquista. Y recuerde que en Balears existen un millar de establecimientos con las tres estrellas de capitán, que están saboteando la economía y la ecología insular.

Hay más, porque el Informe Fénix también sostiene que todo salario por debajo de 28 mil euros anuales implica un gasto superior en servicios públicos. El perceptor no tiene ninguna culpa, es una víctima, pero estos sueldos empobrecen de nuevo al conjunto de la población. A partir de ahí, consulten con su progresista de guardia para que les cante las virtudes de la regularización, si no está espiando a jueces y fiscales a las órdenes del PSOE de Sánchez. En domingo no tenemos derechos a seguirnos torturando pero, por qué en Mallorca no disponemos de estudios equivalentes al Informe Fénix. Porque somos una economía hiperdesarrollada con una inteligencia infradesarrollada.

A propósito, la riqueza no tiene nada que ver con los suecoalemanes que roban sus casas a los mallorquines. Quienes hemos estado en Singapur, que es Disneylandia con pena de muerte, sabemos que las torres que definen su horizonte son vivienda pública. Cuatro de cada cinco ocupantes son indígenas con casa garantizada, de modo que los extranjeros se disputan el escaso parque privado. Comparen con Mallorca, donde los extranjeros compran viñedos a precio de rústico para revenderlos a precio de beach club. Llegan atraídos por el paisaje, ¿quién lo ha preservado a base de sacrificios y de impuestos ? Usted ha sido el guardián de la finca para sus beneficiarios, que ahora le expulsan de casa.

A propósito, recuerden dónde leyeron antes que los propietarios alemanes de es Carbó querían vallar su propiedad para evitar la marabunta estival. Los sabiondos que intentaron desmentirnos pueden acudir a Costas, que ya ha recibido el proyecto de cierre de la finca asediada de Santanyí, ciudad sin ley.

Retornemos al asunto inevitable. Cuando tengan un minuto libre, repasen la lista de bancos que operaron con total naturalidad con la trama corrupta ligada a Zapatero, y que por supuesto no advirtieron ninguna irregularidad. Son las mismas entidades que exigen un análisis de sangre a sus clientes no mafiosos para una mera consulta, y predomina una institución muy próxima a nuestros corazones.

En la imagen que hoy nos ilustra, la noticia no radica en que Zurbarán ha desembarcado en la National Gallery londinense equiparándolo a Velázquez o Murillo, sino en la inclusión en la exposición del óleo alegórico Visión de San Alonso Rodríguez. El portero mallorquín del colegio jesuita que este verano cumple 150.000 años de antigüedad asombra a la capital británica, con la aparición del Cristo y su Madre que por tanto habrían visitado Mallorca. Por cierto, recuerden dónde leyeron antes que Montesión se había vendido al magnate asturiano de costumbre. Los sabiondos de guardia también pretendieron desmentirnos, con el resultado que era fácil de prever.

Hablando de arte basura, solo podemos aplaudir la idea del Govern para que la Lonja esté tan sucia por dentro como por fuera, democracia detrítica avalada por ‘Patrimomio’. Cuarenta años atrás, el edificio más importante y bello de Balears albergó a los pujantes Kiefer, Cucchi, Barceló o Schnabel. La comparación con el triste aspecto actual ilustra mejor que cualquier artículo la degradación de la isla. En fin, los tres candidatos de Més a Palma, Mallorca y Balears serán hombres, más testosterona que en Vox.

Reflexión dominical disparatada: «Ringo Starr es el beatle que podía sentirse más seguro».