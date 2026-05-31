Histórico frente común para reclamar el convenio de carreteras que Mallorca merece

Hay cuestiones que son de justicia. Derechos que los representantes políticos tenemos el deber y la responsabilidad de reivindicar en nombre de los ciudadanos. Este es, de hecho, el propósito fundamental y la piedra angular de la democracia, en la que creo firmemente. En el caso de Mallorca, es una cuestión de justicia restablecer el convenio de carreteras con el Gobierno de España, que se liquidó de forma irresponsable el año 2021, y que vuelvan los 230 millones de euros que pertenecen a todos los mallorquines. Se trata de una financiación imprescindible para solucionar los problemas de movilidad heredados después de ocho años de inacción y parálisis en materia de carreteras e infraestructuras, y que con los importes actualizados representan 350 millones de euros.

Hagamos memoria, porque conviene recordar de dónde venimos y a dónde vamos. El año 2007, el Gobierno central y la institución insular firmaron el convenio de carreteras. Después de algunas modificaciones, el 14 de diciembre de 2021, el anterior equipo del Consell en manos del pacto de izquierdas acordó finalizar la parte que se había ejecutado hasta el 2 de octubre de 2020, por lo que quedó un importe de 228,5 millones de euros pendiente de abonar. Este hecho incomprensible supuso dejar sin ejecutar infraestructuras esenciales para la movilidad y mejora de los accesos a Palma, como el tramo I de la vía conectora, las variantes de Inca, de Artà y de Campanet, y la ronda de Sencelles.

Los entonces dirigentes del Consell de Mallorca no solo agacharon la cabeza ante Madrid, sino que nos mintieron a todos haciéndonos creer que recibiríamos aquello que nos corresponde a través del factor de insularidad. Pero no es así. Canarias, que es una comunidad insular como nosotros, tiene su régimen especial para la insularidad y también sus convenios de carreteras. No son incompatibles. De hecho, el pasado 25 de octubre, el Estado firmó con Canarias un nuevo convenio de carreteras de 1.448 millones de euros, mientras que a Mallorca nos niegan 350 millones de financiación.

Ante esta situación de agravio, al principio de legislatura nos comprometimos a llegar hasta donde hiciera falta para que la voz de Mallorca se escuche y para reclamar aquello que es justo para nuestra tierra. Mallorca no quiere ser más que nadie, pero tampoco quiere ser menos. Por este motivo, desde el primer minuto nos pusimos a trabajar y, gracias al diálogo y a la voluntad de consenso, hemos conseguido un hecho histórico: hacer un frente común de todos los grupos con representación en el Consell para que la voz del pueblo mallorquín se escuche, de una vez por todas, en Madrid. Este acuerdo, más allá de las siglas políticas y de las ideologías, nos ha permitido pactar una iniciativa para instar al Gobierno de España a restablecer el convenio de carreteras y los proyectos que deben ser financiados. Porque el interés general de los mallorquines está por encima de los intereses partidistas.

Esta moción se aprobó el pasado 12 de marzo en el Pleno del Consell de Mallorca, pero ahora hemos dado un paso más. Esta misma semana la Comisión Mixta de Insularidad del Congreso de los Diputados y del Senado, celebrada en la Cámara Alta de Madrid, ha acordado ordenar al Gobierno central firmar un nuevo convenio de carreteras con el Consell de Mallorca, como el que tiene Canarias. Confiamos que, ahora sí, en cumplimiento del mandato de la Comisión de Insularidad se restablezca el convenio de carreteras y nos devuelvan los 350 millones de euros de financiación tan necesarios para el progreso de Mallorca.

Hasta allí nos desplazamos una delegación de la institución y de todos los grupos que se han sumado a esta reivindicación. Todos, menos uno: el Partido Socialista, que se ha quedado solo; un PSOE que da la espalda a Mallorca y que solo defiende los intereses de Pedro Sánchez, y una formación más preocupada por las noticias sobre corrupción que aparecen a diario que por resolver los problemas reales de nuestra tierra.

Este equipo de gobierno del Consell de Mallorca lo tiene claro: no cejaremos en nuestro empeño de recuperar el convenio de carreteras que se dejó perder de forma irresponsable, es decir, en nuestra determinación de luchar por aquello que es de justicia para Mallorca y sus ciudadanos.