Las reglas de juego

El estado de ansiedad y de hiperventilación en que ha entrado la oposición está alcanzando cuotas nunca vistas en la democracia. En boca de sus dirigentes, se escuchan acusaciones, contra dirigentes del PSOE y contra nuestra centenaria organización, de múltiples delitos, no probados, no condenados y aún en investigación. Recordemos lo que sí está probado y sentenciado: el PP está condenado como partícipe a título lucrativo por la Gürtel, y pasaron por prisión o han sido condenados los ex ministros del PP Jaume Matas, Rodrigo Rato y Eduardo Zaplana. Y un artículo en exclusiva merecería el juicio de la Kitchen o policía patriótica, con implicación del exministro de Interior Fernández Díaz.

No por más faltones que se pongan PP y Vox se cambiarán las reglas del juego democrático, aunque parecen estar tentados a ello. La prerrogativa de convocar elecciones es del Gobierno, los mandatos son de cuatro años, salvo que una moción de censura salga adelante, cosa improbable por tres razones: la falta de valentía del líder de la oposición que acuñó la frase «no soy presidente porque no quiero», la incapacidad de construir y explicar una propuesta de gobierno alternativa y las nulas posibilidades de conseguir el apoyo de una mayoría parlamentaria. Eso es así, se pongan como se pongan.

No haber podido aglutinar los suficientes apoyos para sacar los presupuestos generales del Estado durante lo que llevamos de legislatura no es para mí el escenario idóneo, pero no creo que la legislatura no haya sido provechosa para los intereses de los ciudadanos y del país. Repasemos: los datos económicos son los mejores en Europa, la tasa de paro está en mínimos históricos, avances en temas de salud mental, revalorización de las pensiones e incremento del salario mínimo interprofesional o las ayudas a las personas con ELA, por citar algunos avances. Pienso que, pese a todo, hay mayoría suficiente para sacar adelante algunas cosas antes de finalizar la legislatura, por ejemplo ¿una mejor regulación de los lobbies?, ¿una vuelta de turca al estatus de los expresidentes?, conozcamos la posición de todos los partidos en estos temas tan de actualidad.

No quitaré ni un gramo de hierro a la difícil situación que atraviesa el PSOE, ni pondré paños calientes, ni levantaré la bandera de la conspiración, pese a lo peculiar de muchas casualidades mediáticas y judiciales. Creo y defiendo el Estado de derecho, la presunción de inocencia y la separación de poderes, el día que ya no lo haga abandonaré la política activa. ¿Estamos «tocados»? Sí, negarlo me parece poco honesto.

Estamos conociendo muchas informaciones que a muchos y muchas socialistas incomodan, defraudan y desaniman, y sobre las que es obligado realizar una profunda reflexión, mejor hoy que mañana. No somos perfectos, nos equivocamos y creo en la cualidad sanadora de la autocrítica y la generosidad dentro de los partidos políticos, en general y del mío, el PSOE, en particular.

Para los que, comprensiblemente, puedan dudar, decirles que los socialistas, los progresistas, son sinónimo de progreso y de avances sociales. Ni el PP, ni mucho menos Vox, resolverán los problemas de vivienda, mejorarán la sanidad o de educación de este país, ni de Balears, ni de tu ciudad o pueblo. Nunca fue así en el pasado, ni lo será en el futuro, sus intereses son otros. Puede haber actuaciones de compañeros y compañeras impropias y no acordes con nuestros valores, puede haberlas. El carnet del PSOE y haber ocupado un cargo público de relevancia no convierte automáticamente en un ser de luz, pero ni mucho menos son mayoría, ni es esa la forma de actuar de miles y miles de cargos públicos, militantes y simpatizantes del PSOE. Es orgullo de pertenecer al PSOE, lo digo públicamente y no me escondo, y al ver el odio que se esconde detrás muchas expresiones de opinadores y cargos públicos del PP y Vox, me reafirmo en que estoy en el lado bueno.

Afrontemos la actualidad con humildad, metamos los egos en un cajón, miremos de cara y valentía los retos y los debates que se nos están presentando, sumemos, expliquemos las cosas una y mil veces, y corrijamos el rumbo, si es necesario, tenemos capacidad sobrada para ello. Las elecciones autonómicas y municipales están a la vuelta de la esquina y hay una mayoría social a la que no podemos defraudar.