Dinamismo empresarial, innovación y tecnología en Balears

El debate sobre el modelo económico para el futuro de nuestras islas y, sobre todo, la diversificación para no depender tan intensamente del turismo, es un objetivo de la sociedad y de los políticos en general, y especialmente del Govern Balear, que ha abierto un amplio debate y análisis sobre cómo conseguirlo con objetivos de sostenibilidad en los tres sentidos: medioambiental, social para el mantenimiento del empleo, y económico basado en la iniciativa privada.

La realidad es que las dificultades para conseguirlo son evidentes. Una última publicación de la Fundación Cotec, principal centro Think Tank (laboratorio de ideas) de España, nos descubre una clave nueva que hay que sumar.

Un concepto que maneja siempre la Fundación Cotec es el número de empresas gacela existentes en los territorios como base para ser las locomotoras de la economía.

Las empresas gacelas son las que tienen crecimientos superiores en empleo y facturación del 30% durante tres años seguidos.

Si nos referimos a municipios en España, el ranking es el siguiente: en primer lugar, Madrid con 1.188 empresas, seguida de Barcelona con 538, y Palma en tercer lugar tiene 166, por tanto, nuestra capital está en el pódium municipal.

Si el análisis es por provincias, en Balears hay exactamente 380 empresas que cumplen con este gran dinamismo empresarial y con una aportación clara a ser líderes en él. Nos situaríamos como la cuartea provincia del Estado, solo por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia, lo que nos posiciona muy por encima de la media.

¿Cuál es la clave que no se tiene en cuenta dentro de los datos positivos? si segmentamos este dato de empresas gacela por lo que son: empresas intensivas en conocimiento y tecnología, en nuestra comunidad, de las 380, solo nos quedamos con 9 en las que su principal activo es el conocimiento y el tecnológico. Por lo tanto, pasamos al puesto 19 y por debajo de la media.

Por ello, los esfuerzos que se realizan para revitalizar el Parc Bit, las medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos, el Consejo para la innovación y la creación de algún centro, van en la línea correcta, pero se necesita un plan de Ciencia y Tecnología potente, y más medidas para la digitalización de empresas pymes.

La clave de la buena situación de Balears en empresas gacela nos la da el siguiente dato de la Fundación Cotec al destacar, en particular, el impulso en el sector de la hostelería, responsable del 52% de las nuevas gacelas generadas en el trienio analizado.

Y por ello, Balears avanza al puesto de pódium de empresas en crecimiento, ya que el sector de la hostelería se ha convertido en una locomotora en los últimos tres años.

Es necesario sumar a este sector hostelero, el sector de la tecnología y conocimiento como paso para que este incremente su peso en la economía y sea locomotora de la diversificación.

Esta política de fomento del conocimiento se puede ligar con el turismo, creando un centro de investigación en turismo sostenible, que sea motor de innovación en el turismo mundial, como se proyectó en el 2007 junto al SOCIB y la fundación CIMERA transformada después en el IDISBA, que tan buenos resultados da.