Las mudanzas de Zapatero.

Hay informaciones fútiles que se quedan para siempre en el disco duro. Los ríos de Asia, las letras de un par de canciones de Dianamita pa los pollos, o que José Luis Rodríguez Zapatero abandonaba la Moncloa en 2011 casi con lo puesto al terminar sus dos mandatos atravesados por la horrorosa crisis financiera de 2007-2008. Declaraba un patrimonio de 200.000 euros y un solar en su León natal valorado en 37.000 en el que iba a construirse una modesta casa unifamiliar. Una que cumpliese los requisitos de seguridad que precisa cualquier ex presidente del Gobierno. Esta nimiedad que alguien se tomó la molestia de difundir la leí en prensa, o la escuché en el Telediario. La recuerdo perfectamente y tiene poco que ver con la actual investigación de la Audiencia Nacional a las actividades del prócer socialista imputado por "organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental" en relación con el rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra. No sé qué fue de esos planes de instalarse en su tierra, parece que se le torcieron un poco. Dentro del aluvión de noticias de estos días sobre su peripecia he visto que vendió la propiedad de León para comprarse una casa en el exclusivo barrio madrileño de Aravaca, que también puso en el mercado no hace mucho por un par de millones, pues había decidido adquirir un chalet en la lujosa Puerta de Hierro que necesita mucha reforma. Por eso en el ínterin vive en alquiler en la suntuosa urbanización de Las Rozas, donde es vecino de cantantes y presentadores famosos, en una unifamiliar valorada en dos millones de euros. La familia dispone de otra vivienda de vacaciones en Lanzarote. A eso se le llama progreso progresista. ¿Se puede hablar en un mitin del problema de la vivienda con semejante historial de mudanzas? Se puede.

Felipe González creó en 1992 un sueldo vitalicio para los expresidentes del Gobierno, que antes de esa fecha solo se cobraba durante cuatro años. Lo fijan esos Presupuestos Generales del Estado que tanto se le resisten a Pedro Sánchez y está en torno a los 75.000 euros brutos anuales. Antes, les corresponde una pensión indemnizatoria durante dos años para hacerles más leve el cambio de ciclo. A los ex jefes del Ejecutivo se les financia también un equipo de dos personas, asistente y secretario, un coche con chófer, escolta y seguridad, y disfrutan de libre paso en compañías de transportes terrestres, marítimas y aéreas regulares. También reciben una dotación para gastos de oficina. En la de Zapatero sita en Ferraz, a tiro de piedra de la sede del PSOE, está la famosa caja fuerte donde han aparecido las joyas y relojes que ahora la policía va a tasar en el marco de la investigación. Según el ahora imputado, proceden de regalos y herencias y las guardó ahí porque en su domicilio de alquiler no dispone de un cofre de seguridad. Casoplones y collares, los problemas del primer mundo atenazan a los referentes de la izquierda.

No hace falta ser de ciencias para ver que los 75.000 al año a Zapatero no le bastaban ni para empezar. Hay que dar muchas conferencias en universidades y foros, hacer miles de informes, para pagar tantos jardines. No sé. Ya se lo explicará al juez que ha de dilucidar la delgada línea roja que separa la consultoría y el lobismo del tráfico de influencias. A mí me interesa más esa otra línea ascendente que lleva a un rojo de León a Puerta de Hierro, pasando por Aravaca y Las Rozas.