Llevamos 23 días de huelga médica y entre 14 y 15 meses de conflicto, aparte del desgaste que supone a nivel anímico y también económico, la sensación de frustración viene por los silencios.

En primer lugar el silencio por parte de la Administración central, que sólo se reúne con los representantes de los sindicatos médicos por obligación y sin ninguna voluntad real de negociación. Es más, en cuanto la ministra hace declaraciones suelen ser medias verdades por no decir directamente mentiras y mantras uno detrás de otro que no aportan ningún cambio, ni voluntad de cambiar nada de lo que ya se ha negociado a espaldas del colectivo médico.

En segundo lugar el silencio de la prensa. Entendemos que estamos viviendo unos tiempos en los que se van sucediendo acontecimientos tan graves que eclipsan otras noticias, pero no deja de sorprender que no salga cada día en todos los periódicos en primera página y los comentaristas habituales ni lo mencionen apenas a diario. Llevamos más de 2 millones de actos médicos suspendidos con el coste en salud que supone para los pacientes y el coste económico que eso conlleva, en una sanidad pública ya de por sí desbordada en listas de espera y falta de recursos.

En tercer lugar el silencio relativo con declaraciones vagas y siempre tibias de las distintas administraciones autonómicas, administraciones algunas con serios problemas de falta de profesionales y listas de espera inasumibles con infraestructuras totalmente obsoletas.

En cuarto lugar las asociaciones de pacientes, que no preguntan a los responsables qué está ocurriendo para que se haya llegado a una situación donde los principales afectados son ellos.

Y en quinto lugar el silencio del resto de organizaciones sindicales. Este es uno de los silencios más doloroso y flagrante, es incomprensible que sean partícipes de este Estatuto Marco con su falta de solidaridad con el colectivo médico porque conocen de primera mano las horas que trabaja y en qué condiciones trabaja, obviando que las mejoras del colectivo médico son el motor del sistema. Si la cúspide del sistema se precariza el sistema se hunde y esta es una realidad que no ocurre de un día para otro, pero cuando ocurre ya es tarde para solucionarlo. Siempre que el resto de sindicatos ha pedido apoyo al colectivo médico se les ha apoyado, ha sido empático para las mejoras de los demás colectivos. Pero con esto nos han demostrado que la solidaridad obrera es unidireccional con la amenaza de una huelga al abrirse sólo la posibilidad de un apartado en el Estatuto Marco para los médicos negociado con médicos, muy importante esto último porque no ha participado ninguno en su negociación. Bueno, participó uno que no lo ratificó ni lo quiso firmar.

Y ya para acabar agradecer a los profesionales que, a título individual, muestran su apoyo diario en los hospitales y centros de salud.

La dignidad de la medicina y salud pública se defiende con hechos, no con silencios cómplices.

Y ustedes, si su salud no les acompaña a quien querrán ver es a su médico, cosa que es cada día más difícil.