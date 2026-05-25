¿Instituciones desmoronadas?

El rey Felipe VI y el rey emérito Juan Carlos saludan a los expresidentes José María Aznar (c) y José Luis Rodríguez Zapatero (2i), seguidos de Pedro Sánchez, en junio de 2015, en un acto conmemorativo del Tratado de Adhesión de España a la UE. / JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

Durante décadas, la sociedad española se sostuvo sobre una serie de pilares que parecían inamovibles. Para la generación de nuestros abuelos, instituciones como la Iglesia, la Justicia, la Monarquía, la clase política o las fuerzas de seguridad representaban algo más que estructuras de poder: eran referencias morales y símbolos de autoridad. Hoy, sin embargo, ese edificio muestra grietas profundas.

La Iglesia, que durante siglos marcó el ritmo moral y cultural de la vida cotidiana, atraviesa un progresivo proceso de irrelevancia social. Los templos se vacían, las nuevas generaciones se sienten ajenas a la religión y los escándalos acumulados han erosionado una autoridad que antes apenas se cuestionaba.

La Justicia tampoco escapa al deterioro de la confianza pública. En España, los órganos judiciales viven bajo una permanente sospecha ciudadana que debilita uno de los fundamentos de cualquier democracia sólida. Cada decisión polémica alimenta la sensación de que la imparcialidad ya no está garantizada.

La política quizá sea el ejemplo más evidente de este desgaste. Los dirigentes públicos son hoy objeto de una desconfianza casi estructural. La crispación permanente, los casos de corrupción y el enfrentamiento constante han provocado que muchos ciudadanos perciban la política más como un espectáculo hipócrita que como un servicio público. Tampoco la Monarquía conserva el blindaje simbólico que se le dio en la época de la Transición. Los escándalos que han rodeado a miembros de la Casa Real han abierto un debate que durante décadas parecía intocable. Incluso la policía, tradicionalmente asociada al respeto hacia la autoridad, se enfrenta ahora a una sociedad menos dispuesta a aceptar jerarquías sin cuestionamiento. Todo ello dibuja un escenario de desmoronamiento institucional que refleja un cambio profundo de mentalidad. La autoridad ya no se hereda ni se presume: debe ganarse cada día. La sociedad de hoy cuestiona, fiscaliza y pone en duda aquello que generaciones anteriores aceptaban casi como verdades indiscutibles. Quizá no estemos únicamente ante una crisis de instituciones, sino ante el final de una forma de entender el poder y la autoridad que dominó buena parte del siglo XX.