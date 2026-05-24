Al Ayuntamiento de Palma no le salen las cuentas

A un año de las próximas elecciones municipales y autonómicas, cuando se acerca el momento de hacer balance y someterse de nuevo a la voluntad de la ciudadanía, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha reconocido esta semana que ha incumplido la regla del gasto durante el ejercicio de 2025 en un total de 28 millones de euros.

El exceso, que el alcalde Jaime Martínez tendrá la oportunidad de explicar mañana durante el debate sobre el Estado de la Ciudad, es un varapalo de cierta consideración a la gestión económica del PP, aunque la portavoz municipal, Mercedes Celeste, lo atribuya algo despectivamente a una discrepancia con los "criterios de Sánchez y sus amigos" y señale que "28 millones sobre un presupuesto de 600 son poca cosa".

Sí reconoció Celeste la causa del desfase en las cuentas, atribuible, según detalló, a la compra del edificio de GESA (valorada en 15 millones de euros), la adquisición de los antiguos cines Metropolitan (3,6 millones) y las rebajas fiscales impulsadas por el gobierno municipal (11 millones de euros), que se concretaron en bonificaciones en el IBI, el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el Impuesto de Obras y Construcciones (ICIO), la plusvalía y el impuesto de donaciones y sucesiones.

La rebaja de impuestos fue duramente criticada por la oposición cuando se aprobó, calificándola de "irresponsabilidad" y de ir en "contra de la lógica de los impuestos" de gravar más a quien más tiene.

En todo caso, el exceso de gasto obliga ahora a Cort a remitir al Ministerio de Hacienda un Plan Económico-Financiero (PEF) con las medidas correctoras para volver al cumplimiento, se supone que mediante recortes o impuestos que el Ayuntamiento tendrá que explicar.

La regla de gasto es un límite legal que impide a todos los ayuntamientos aumentar su presupuesto de un año a otro por encima de la tasa de crecimiento de la economía a medio plazo, fijada este año en un 3,5%, sin computar pagos de intereses de deuda o gastos financiados con fondos finalistas (como subvenciones europeas).

Otra mal dato para Cort es que incumple el límite de 30 días en el pago a proveedores, elevándolo hasta los 44 días. Por no hablar de las discrepancias entre el equipo de Gobierno y la oposición sobre el gasto de la candidatura de Palma a la capitalidad cultural europea de 2031: 82.000 euros públicos, según el teniente de alcalde Javier Bonet, y 247.000 euros, según la concejala socialista Silvana González.