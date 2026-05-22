Opinión | Tribuna
Maria Duran Febrer, Joana Maria Fiol Jordà, Francisca Mas Busquets, Margalida Rosselló Pons
Pena de mort per palestins/nes
Quasi 10.000 persones palestines preses estan en risc d’execució sumaria que accelera i facilita la aplicació de la pena capital abans de que el Tribunal Suprem hagi resolt els recursos presentats
Dia 19 de maig a Israel entra en vigor la pena de mort mitjan la forca només pels i les palestines. El Parlament Israelià va aprovar per 62 vots en contra de 48, amb el vot favorable de Netanyahu, el projecte de llei del partit d’extrema dreta del ministre Ben Guir.
Israel ja tenia una llei la pena de mort en cas de Genocidi i espionatge en temps de guerra, de fet, aquesta llei es va aplicar només en dos casos, un d’ell al nazi Eichmann per participar en l’holocaust dels jueus el juny de 1962, sent aquesta la darrera execució legal.
L’actual llei, vigent des de aquesta setmana, preveu la pena de mort «en cas de terrorisme i actes que tinguin la intencionalitat de negar l’existència del estat d’Israel». Pena capital per defecte per a les persones condemnades per homicidi intencional que només pot ser substituït per cadena perpetua en circumstàncies especials, sense especificar. Poden acordar la pena de mort tant tribunals ordinaris, com a militars per a la qual només necessiten la majoria simple, es pot imposar fins i tot sense la petició de la fiscalia. Limita el dret a l’assessorament jurídic. Els destinataris son les persones palestines i nacionals de facto; no s’aplica als colonos israelites de Cisjordània expressament exclosos de la llei. La forca s’haurà d’executar 90 dies després de la condemna.
Quasi 10.000 persones palestines preses estan en risc d’execució sumaria que accelera i facilita la aplicació de la pena capital abans de que el Tribunal Suprem hagi resolt els recursos presentats.
Aquesta llei es una passa més del full de ruta genocida per l’extermini del poble palestí. Vulnera totes les salvaguardes reconegudes internacionalment per garantir els drets de les persones condemnades; també prohibeix la supervisió externa.
El 31 de març quan es va aprovar aquesta llei, el Govern d’Espanya va rebutjar taxativament aquesta llei i la considerà desmesuradament estricta i despiadada. Aquesta llei vulnera un dels principis fonamentals de l’Acord d’Associació de la Unió Europea i Israel, l’article 2 de l’Acord, per abusos greus contra la població palestina, tant a Gaza, com a Cisjordània i Jerusalem Oriental.
Aquesta es la deshumanització extrema de poble palestí, com va dir l’ambaixador i representant adjunt de Palestina a la ONU en una sessió del Consell de Seguretat: Tenen els israelites el dret a matar i l’únic que tenim nosaltres es a morir?
Si les morts i lesions greus, els sotmetiments a les persones palestines de condicions de vida per destruir-les, impedir la natalitat a Gaza, l’assassinat constatat als informes de l’ONU de mes de 17.000 menors, les bombes a habitatges, residencies, hospitals, universitats, escoles, museus, esglésies i mesquites, i aquesta llei, no es considerat genocidi per l’Unió Europea i no romp les relacions amb Israel, serà còmplice! i Europa haurà deixat de ser paradís del Drets Humans.
Marxes de Mallorca per Palestina denuncia que aquesta llei ens apropa perillosament a l’estrella amb la que els nazis varen marcar als jueus, sent causa del mes greus holocaust d’Europa, que cal tenir, preventivament, sempre a la memòria.
