Opinión | Tribuna
Parlem d’Indústria (i Innovació)
Els clústers van de compartir, de visió, d’agenda empresarial, d’oportunitats detectades. Quan més generós ets col·laborant més retorn obtens
El dimecres 13 de maig, vàrem participar a la jornada «Parlem d’Indústria» organitzada pel Govern Balear al Centre Bit d’Inca. La presidenta Prohens va destacar el paper i la importància del sector industrial i la innovació com a mecanisme d’equilibri regional, font de llocs de feina dignes i estables, i naturalment cohesionador territorial i social.
La presentació del Dr. Antoni Riera, director de la Fundació Impulsa va ser molt encertada en el diagnòstic, amb una precisió de lèxic que trobam a faltar en moltes altres propostes de transformació econòmica balear, que més bé semblen anuncis de màrqueting polític.
Des del respecte per les estructures administratives de cada Govern de les Illes, la realitat ens obliga a ser transversals. Indústria i Innovació han de conviure aplegades, amb els clústers com a contrapart dinamitzadora. Els clústers, avui en dia, representen a Espanya més del 20% de llocs de feina i més del 40% del PIB nacional. A més, a les illes representen amb molta dignitat les cadenes de valor que actuen envers les tendències globals: la nova revolució digital de la IA, la transició ecològica i l’economia circular, l’adaptació de la indústria europea a una nova relocalització que doni lloc a un contracte social revisat i un major benestar per les persones.
Dins aquests nous paradigmes, els clústers -com assenyalava encertadament Riera- son «connectors», han d’anticipar com competeixen avui les nostres empreses i com competiran demà, quin és el «gap» entre l’actualitat i el futur, i dissenyar projectes per omplir-lo. Els clústers, per tant, van de compartir, de visió, d’agenda empresarial, d’oportunitats detectades. Quan més generós ets col·laborant més retorn obtens. Els clústers acompanyen, comuniquen i donen visibilitat. El Clúster Químic de les Illes Balears, CLIQIB, que dirigeixo, així ho fa cada any en el marc del Fòrum Aigua Turisme, connectant els sector turístic balear amb els casos d’èxit i projectes que vertebraran el futur tecnològic i la innovació.
Les illes necessiten un bon Pla d’Indústria, per suposat, però també cal dir que la política excel·lent necessita coordinació administrativa i lideratge, i que l’ecosistema pugui créixer de forma harmònica. Per això necessitam una Agencia de Desenvolupament Regional i Innovació potent, que doni estabilitat (més enllà dels cicles polítics), que impulsi l’autonomia estratègica de la regió en temes tan sensibles com l’aigua, els materials, els residus, l’energia i el talent. Tant se val quantes direccions generals dissenyin plans de tot tipus, si no disposam d’un ens autònom que faci realitat la connexió amb les empreses, els clústers, els generadors de coneixement i que impulsi la innovació per augmentar la transferència d’aquest coneixement i fugir d’una vegada de les posicions de coa (ancorats els darrers 10 anys en el miserable indicador de que la I+D+i representa sols el 0,4%/PIB) estatals i europees.
Definitivament, el repte de país és la transferència d’idees i coneixement, que no es correspon amb l’excel·lent talent i les persones que aquesta comunitat té i exporta.
Com va dir Antoni Riera, en aquest sentit, cal ser valents, però sobre tot cal tenir visió, i aquesta hauria de ser compartida. Per això, demanam que el sector públic treballi per les empreses i pels ciutadans, i posi els mitjans per aconseguir-ho abans que sigui massa tard.
