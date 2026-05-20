Opinió | Tribuna

Jordi Prunés i Moyà

Què és una illa?

Coalició per Mallorca y Coalición Canaria exploran una alianza estratégica para defender los intereses insulares

Potser vostè també hi ha parat esment: fora d’aquí (a la península, al continent), la gent no entén molt bé què vol dir viure en una illa. I afegiré que, segurament, això ens perjudica més del que no ens pensam. Jo, que fa temps que em document sobre la insularitat, les regions insulars i els problemes que afrontam, no record cap estudi ni ponent que recalqui aquesta amenaça: la gent no entén què és una illa.

És igual que els grans textos legals et reconeguin la necessitat de corregir els desavantatges de la insularitat si les persones que ocupen les institucions no saben què vol dir això. La Constitució de 1978 recull atendre les particularitats del fet insular i fins al 2019 - 2023, l’estat no va desenvolupar un Règim Especial Balear mitjanament potable. No en parlem de les moltes vegades on el mateix partit polític aquí vota una cosa i a Madrid la contrària. Costa Déu i ajuda fer-nos comprendre.

A Brussel·les, igualment, s’ha de fer entendre què és una illa. Una passa importantíssima es va fer el 2022 amb la resolució del Parlament Europeu «Les illes de la Unió i la política de cohesió», secundada per la immensa majoria d’eurodiputats, que demanava a la Comissió una estratègia per a les illes d’Europa. El passat 21 d’abril, junt amb companys de Coalició PER MALLORCA, em vaig reunir amb membres de la Comissió Europea a la capital belga per saber quines passes s’estaven fent vers dita estratègia i aportar-hi les nostres preocupacions sobre competitivitat, sobrepoblació i habitatge. La sorpresa va ser que l’única estratègia prevista és fer una comunicació (que no és legalment vinculant) sobre les illes aquest juny. Realment, què més volem si ja tenim sol i mar, no?

Evidentment, ja preparam el contraatac des del Parlament Europeu, no som els únics i queda partit per endavant. Però, clar, mentre els explicam què suposa ser illes, és impossible debatre demandes legítimes que són vistes com a privilegis i no com necessitats. És voler entrar de ple en el llibre quan encara ni s’ha superat la coberta. I els perjudicats som nosaltres, els illencs.

Soc prou conscient que la qüestió de la insularitat no mou un sol vot enlloc, però els qui volem una millor Mallorca i unes millors illes hem de comprendre que, fora de casa, ens toca, sempre i primer de tot, fer entendre què és una illa. Imperiosament i com un sol home. És el nostre deure i és la nostra salvació.

