Opinión | Tribuna | Junta Directiva del GOB
Les persones membres de la Junta Directiva del GOB Mallorca: Jaume Canals, Toni Font, Maria Fullana, Margaret Hayles, Xavier Garí, Toni LLabrés, Aina Llauger, Catalina Massutí, Joan Moranta, Mercè Morató, Biel Pomar, Tonina Siquier, Marina Tysoe.
Quin GOB volem? Carta oberta a la base social
El GOB és una de les entitats socials i ecologistes més importants de les Illes Balears. Durant dècades ha estat una eina col·lectiva imprescindible per defensar el territori, la natura i la nostra cultura davant models de desenvolupament que sovint han posat en risc els equilibris ecològics i socials de les Illes. Però en els darreres anys s’ha fet visible un debat intern sobre quin GOB volem.
La recent convocatòria d’una assemblea extraordinària sobre la situació de governança de l’entitat fa necessari compartir algunes reflexions amb la base social.
Les persones sotasignants d’aquesta carta ens hem incorporat a l’actual junta directiva del GOB Mallorca en el darrer any i mig. La nostra voluntat és de contribuir a reconstruir i reactivar el GOB des de dins, reforçant la participació en les campanyes, el territori, el voluntariat i els espais col·lectius de feina. Entre totes i tots acumulam molts d’anys d’experiència i implicació en diferents juntes, etapes i espais de feina de l’entitat.
Quan ens vàrem incorporar a la junta el desembre de 2024, el GOB arrossegava una situació d’estancament important en alguns àmbits interns de funcionament de l’entitat. Hi havia processos estratègics interns completament encallats: el pla estratègic, el pla d’igualtat, el protocol d’assetjament, la revisió dels estatuts o el règim de funcionament intern.
A més, no hi havia cap delegació local activa, la relació amb la junta interinsular estava profundament deteriorada, la presència al carrer era mínima i el voluntariat pràcticament no tenia estructura. També existia una sensació creixent de desconnexió entre l’entitat, el territori i part de la seva base social.
Durant aquests 17 mesos hi ha hagut tensions i dificultats internes que no volem negar ni minimitzar. Però també hi ha hagut molta feina i avanços importants.
S’ha aprovat una reforma dels estatuts, s’han fet reunions amb 16 delegacions locals per reconstruir la xarxa territorial, s’ha començat a posar ordre i a elaborar plans d’acció per a la finques de Sóller i Randa, s’ha activat el pla de voluntariat i s’ha posat en marxa una avaluació de riscos psicosocials, així com el desenvolupament del pla d’igualtat i del protocol d’assetjament, ambdós d’abast interinsular. També s’ha aprovat un reglament de règim intern per intentar millorar el funcionament i la transparència dels espais de decisió.
Les discrepàncies han existit i existeixen, però dins una entitat plural com el GOB són, fins i tot, saludables. El problema apareix quan es debiliten els espais col·legiats, la deliberació compartida i la capacitat de construir consensos.
Consideram que el moment actual exigeix la implicació activa de les sòcies i socis, no des de la confrontació entre blocs, sinó des de la responsabilitat compartida de preservar i reforçar el projecte col·lectiu que representa el GOB. Necessitam recuperar espais de confiança, deliberació i feina que permetin continuar avançant en allò que sempre ha donat sentit a aquesta entitat: la defensa de la terra i de la nostra cultura, el compromís amb una societat més justa i ecològicament sostenible i la capacitat de construir col·lectivament des de la pluralitat de mirades.
És des d’aquests valors que creim que el GOB ha de continuar construint el seu futur.
