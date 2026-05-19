Concejala Mercedes Celeste, la sensibilidad social de la ameba

La concejala Mercedes Celeste, además de dedicarse a maquinar (todo presunto) maldades contra Jaime Martínez, porque en el PP hay quien quiere mal al alcalde, declara la guerra sin cuartel a las caravanas que no pocos utilizan como vivienda dada la imposibilidad de acceder a habitar un piso; es de sobras conocido que los alquileres alcanzan precios siderales, fuera del alcance de no pocos mortales empadronados en Palma. Entremos en el debate de si las caravanas son serio problema, si no han de estacionarse en espacios públicos; no parece aceptable que aparquen en cualquier vía pública, pero tampoco es razonable la decisión del Ayuntamiento de querer desalojarlos sin alternativas; los hay que viven en caravanas, reiterémoslo, por la imposibilidad material de hallar un piso en alquiler sin que la nómina no dé para pagarlo. Hay casos en los que un funcionario público confiesa que vive en una caravana por esa fundamental razón: el salario no llega. Y allí entra con todo la concejala Mercedes Celeste, que exhibe la sensibilidad social que se le supone a una ameba, ser unicelular del que todavía no se ha descubierto que tenga otras características biológicas más allá de las de alimentarse y reproducirse. La concejala Celeste ha declarado que no las quiere en Palma, que su objetivo es expulsarlas del término municipal; añade, en alarde de autoritarismo propio de los tiempos que raudos se avecinan, que tampoco tienen cabida en Mallorca. Mercedes Celeste al poder. Todo el poder para Mercedes Celeste. Es la hora de los políticos recios. Para los caravanistas, no será salvoconducto ni tan siquiera la preferencia nacional que Vox hace tragar al PP, la que apuesto que la concejala deglute con satisfacción.

Lo tienen mal, muy mal, esos ciudadanos ante la ofensiva que contra ellos ha iniciado Cort. Se aduce que las caravanas no tienen las condiciones de salubridad requeridas para ser viviendas estables: toma de electricidad y agua, evacuación de residuos, aglomeraciones que soliviantan con razón al vecindario; qué alternativa ofrece el Ayuntamiento de Ciutat, la concejala Celeste, a quienes viven de tal suerte al ser la vivienda aspiración altamente imposible para sus disponibilidades económicas. La belicosidad que demuestra la edil se torna en inacción, encogimiento, cuando de lo que se trata es de meter en vereda el alquiler turístico, directo y principal responsable del enorme disparate en el que se ha transmutado vivir en Palma. Y aquí a Mercedes Celeste le desaparece el ardor guerrero, se van por el sumidero las ganas de iniciar combate como el que protagoniza contra las caravanas. Será que los primeros disponen de las palancas, contactos, la vara alta en su partido, de las que carecen los segundos.

No sé qué solución hay que ofrecer a quienes viven en las caravanas, sí sé que la sensibilidad de Mercedes Celeste con respecto a ellos es la de la ameba.

Acotación ininteligible.- Estamos a un año de las elecciones municipales y autonómicas. Las urnas se abrirán el 23 de mayo. Sabemos quiénes serán los candidatos(as) del PP: Marga Prohens para la presidencia de la Comunidad Autónoma; Jaime Martínez (¿fusible para satisfacer a Vox?) al Ayuntamiento de Palma. Es el partido ganador. La derecha seguirá al mando de las instituciones mallorquinas. Precisemos: las derechas. Vox será imprescindible, y sigue sin decidir quiénes serán sus candidatos. No le hace ninguna falta. Por cierto, el precio que pondrá al PP no será una bagatela. Lo desconcertante es que el PSOE siga sumido en el silencio de los cementerios . Sin mártires a carbonizar en el fuego electoral. Tal parece que Francina Armengol haya tomado la decisión de que los suyos apuren el cáliz de las desgracias hasta las heces. Que no duden los socialistas mallorquines que se encaminan hacia el mayor descalabro electoral desde 1977. La derrota que les aguarda no tendrá parangón con lo vivido desde tan lejana fecha. El PSOE de Mallorca es ahora fenomenal buñuelo.