Y van doscientos

Con este, ya he publicado doscientos artículos, uno cada quince días, en el apartado que he titulado «Pensar, compartir…» del Diario de Mallorca. Así que estoy de celebración de número redondo.

Como me parecían muchos, lo he querido comprobar y he repasado la numeración por si había pegado algún salto involuntario. Y no, la ordenación es correcta. Con este, se cumplen doscientos textos hablando de Palma.

Empecé hace siete años y medio, en octubre del 2018, porque mi amiga y admirada periodista Pilar Garcés me lo sugirió. Ella quería reforzar la información y las disertaciones sobre la ciudad y, de hecho, durante tiempo, me insertaban en las páginas del Diario de Palma. Me pareció un lujo por un lado y un abismo que me provocaba vértigo por otro, pero acepté y me fui desenvolviendo de manera más o menos airosa.

Hasta que Pilar me propuso otro saltito. Quería que abriera las páginas de opinión de los lunes, eso sí, acordamos mantener lo de cada quince días. Y aquí sigo, espero que sumando algo a ese milagro diario que es sacar un periódico a la calle.

Estando en opinión podría estirar las piernas y abarcar más temas, pero prefiero mantenerme en mi sitio de partida y siempre vincular mi escrito a la ciudad en la que nací y en la que siempre he vivido.

Así que hoy no va a ser menos y lanzo una pregunta a quien sea responsable del tema. ¿Dónde está la placa del Pont des Tren?

El edificio adosado al Pont des Tren de Palma, sede de la Direcció General de Mobilitat del Govern Balear, fue limpiado hace bastantes meses de las pintadas vandálicas que lo tenían maltratado y humillado. Además, posteriormente, con andamios y todo, repasaron la pared y la volvieron a pintar, renovando las canalizaciones de evacuación de agua de lluvia, todo de manera muy correcta.

Fue en ese proceso en el que desapareció de su lugar la placa del Pont des Tren. De entrada, no me pareció raro, porque de la misma manera que no pintas tu casa sin apartar antes los cuadros, era normal que aquella placa se retirara temporalmente. Además, también le convenía ser limpiada en profundidad de las agresiones con pintura.

Pero la cuestión es que no vuelve y empiezo a estar preocupada. Y no solo yo.

Para quien no tenga en su memoria el texto de la placa en cuestión, se lo reproduzco: «Aquest pont substitueix l’original dissenyat per Gaspar Bennàzar, construït l’any 1914 i que fou destruït la matinada del dia 5 de novembre de 2005». Sobre la leyenda figuran los logos del Ayuntamiento de Palma y del Govern Balear. Bajo ella la fecha, 26 de febrero de 2009.

Creo que el contenido es neutro, objetivo y explica algo importante: que no es el puente original y que este fue destruido. No entra en más detalles. El triunfo enorme es que hayamos conseguido que se vuelva a levantar y podamos recordar la autoría y las fechas, su uso, su orientación, su tamaño… Es uno de los muchos éxitos de la ciudadanía, aunque fuera precedido de una triste y evitable pérdida.

Hablo con mucho conocimiento del tema, porque por aquel entonces nos rompimos la cara por ese fragmento de nuestra historia unas cuantas personas integradas en la Plataforma pel Parc de les Vies. Estuve representando a esa entidad en el acto de inauguración del Pont des Tren restituido, el que ahora podemos disfrutar. En el citado acto también se destapó la placa protagonista de estas líneas, y fui invitada a tomar la palabra por la alcaldesa Aina Calvo.

La placa del Pont des Tren ha de volver a su lugar, porque se lo ha ganado. Quiero creer que esa es la intención.

Para un monumento explicado que tenemos… Porque se habrán fijado que uno de los muchos temas pendientes en Palma es la falta de rótulos explicativos a lo largo de la ciudad.

Es tan importante poner información sucinta junto a los elementos destacados o históricos de una ciudad ... Ya sé de qué hablaré en el próximo artículo, el 201.